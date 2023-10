El Telescopio Espacial James Webb (JWST) encontró decenas de planetas sin estrellas que flotan en parejas por el espacio. Estos no están ligados a un objeto gigante luminoso como los del Sistema Solar, por ejemplo, pero sí tienen un objeto cercano que los acompaña.

El descubrimiento ocurrió cuando el Webb apuntó sus lentes hacia la Nebulosa de Orión y divisó estos pares de cuerpos que, incluso, podrían cambiar la definición de “planeta” que se conoce hasta el día de hoy.

De hecho, la NASA dice que, según la más reciente definición de planeta establecida en 2006 por la Unión Astronómica Internacional, estos objetos deben cumplir 3 requisitos:

1. Orbitar una estrella.

2. Tener suficiente masa como para que la gravedad le haga tener una forma esférica.

3. Ser lo suficientemente grande para que su gravedad elimine otros objetos de tamaño similar cerca de su órbita alrededor de la estrella.

Sin embargo, los objetos que encontró el James Webb son de tamaños similares a Júpiter, flotan por el espacio desconectados de cualquier estrella y además, pareciera que lo hacen en parejas. Así lo explica un estudio publicado esta semana que los catalogó como “Objetos Binarios de Masa de Júpite”, o JuMBO por sus siglas en inglés (Jupiter Mass Binary Objects).

New space images!🤩

The NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope has added detailed images of the Orion Nebula to our ESASky application.

Zoom into this region with a rich diversity of phenomena including protostars, brown dwarfs and even free-floating planets! pic.twitter.com/In4FQk8hrX

— ESA (@esa) October 2, 2023