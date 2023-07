Un nuevo estudio publicado en la revista Nature, da cuenta del hallazgo de nuevas señales de moléculas orgánicas en la superficie de Marte. Específicamente, en el cráter Jézero, gracias al análisis espectroscópico del rover Perseverance, que explora el planeta rojo.

El vehículo marciano encontró evidencia de moléculas de hidrocarburos en diferentes formaciones rocosas del cráter, además de otros tipos de moléculas en distintas cantidades. Pero ¿qué significa este hallazgo?

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los científicos detectan moléculas orgánicas en la superficie de Marte. De hecho, el rover Curiosity ya lo había hecho antes en el cráter Gale, pero ahora los datos del Perseverance indican que estas “señales”, podrían estar esparcidas por todo el planeta.

Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que significa encontrar “moléculas orgánicas”. De acuerdo con el portal Química.es, estas son compuestos químicos que contienen carbono y también pueden albergar oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que son claves para la vida.

En la misma línea, los compuestos orgánicos existen de dos tipos, naturales y artificiales. Los naturales son sintetizados por los seres vivos y se llaman biomoléculas, mientras que los artificiales surgen a partir de sustancias que no existen en la naturaleza, como las que vienen de los plásticos, por ejemplo.

“La presencia y distribución de materia orgánica preservada en la superficie de Marte puede proporcionar información clave sobre el ciclo del carbono marciano y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia”, dice el paper.

Por el momento, no se han identificado qué moléculas exactamente fueron las que se detectaron, pero los expertos sí pudieron corroborar que muestras signos de “alteración acuosa”, es decir, que el agua en el pasado pudo haber influido en ellas.

Además, a través de la búsqueda de señales de fluorescencia, que fue el método con el que el Perseverance hizo sus análisis, descubrieron que estas moléculas tendrían diferencias entre sí respecto de su formación.

“Esto fue sorprendente e interesante, ya que tales diferencias podrían significar que las unidades tenían diferentes historias de alteración“, comentó para el medio Science Alert, la astrobióloga Sunanda Sharma, quien dirigió la investigación.

Sin embargo, para llegar a conclusiones más claras, los expertos deben realizar análisis más profundos. Se espera que estas señales también se encuentren entre las muestras que está recolectando el Perseverance y que viajarían a la Tierra en misiones espaciales futuras para ser estudiadas de cerca.

“Esto es una pieza clave de un rompecabezas que estamos construyendo sobre la presencia, distribución y tipos de compuestos orgánicos en Marte”, concluyó Sharma.

One thing I’m #SamplingMars for is organic molecules, the “building blocks” of life. The rock I got these two samples from has signals suggesting they may be present. Signs of biology, or another process, maybe? Hear why scientists would love to study sample #6 or #7 up close: pic.twitter.com/cQheyDqybd

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 12, 2023