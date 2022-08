El trabajo del Perseverance en Marte ya da sus frutos: el robot tomó muestras de rocas que podrían haber sido alteradas por el agua y que son buenas candidatas para albergar materia orgánica, indicadores de que pudo haber vida en el planeta, según se detalla en cuatro artículos publicados este jueves (25.08.2022) por las revistas Science y Science Advances.

Los nuevos estudios recogen los 250 primeros días de misión del rover, entre los que destacan el hallazgo de rocas ígneas (magmáticas) y con alteraciones acuosas en la base del cráter de Jezero, los cuales podrían ser clave para hallar signos de vida pasada en Marte.

Según los investigadores, la presencia de ríos que atravesaron la pared del enigmático cráter lo habrían convertido en un lago, según estiman los científicos, y un tiempo después, aún no precisado, se registraron elementos de vulcanismo.

I came to the ancient lakebed of Jezero Crater expecting lots of sedimentary rocks. I see them now at the old river delta, but the crater floor was a surprise: lots of volcanic rocks. 🪨

Now my science team’s sharing some of what they’ve pieced together: https://t.co/HO0zRMue4h pic.twitter.com/z8ZOwqRPGG

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 25, 2022