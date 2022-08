Este jueves, el rover Perseverance reveló un nuevo hallazgo durante su expedición en el cráter Jezero, en Marte. Allí encontró varias rocas volcánicas y otras que muestran signos de haber tenido contacto con el agua hace años.

Según informa el NASA Mars Exploration Program, estas rocas podrían contener material orgánico, el cual consideran como indicador de que alguna vez hubo vida en la superficie marciana.

El cráter Jezero es una zona del planeta rojo, en la que los científicos estiman, existieron varios caudales de agua que finalmente formaron un lago. El Perseverance se encuentra explorando el cráter y hasta ahora se han generado 4 estudios a partir de sus análisis.

Publicados en la revista Science Advances, detallan la presencia de sales que solo pueden existir en las rocas si es que “en algún momento estuvieron en contacto con el agua, no se pueden producir de otro modo”. Así lo explicó Juan Manuel Madariaga, miembro del programa, para Deutsche Welle.

“En este momento, este tipo de rocas y lo que contienen en su interior son unos buenísimos candidatos para albergar materia orgánica que pueda ser indicador de que hubo vida”, explica.

I came to the ancient lakebed of Jezero Crater expecting lots of sedimentary rocks. I see them now at the old river delta, but the crater floor was a surprise: lots of volcanic rocks. 🪨

Now my science team’s sharing some of what they’ve pieced together: https://t.co/HO0zRMue4h pic.twitter.com/z8ZOwqRPGG

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 25, 2022