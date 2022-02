Jared Isaacman, astronauta multimillonario estadounidense, indicó que este 2022 llevará a cabo tres misiones en conjunto con Elon Musk, empresario fundador de SpaceX, la primera bautizada como Polaris Dawn incluirá una caminata espacial.

Polaris es el nuevo programa de SpaceX, que promete llevar a los humanos un pasó más allá en el área de viajes espaciales, el cual fue financiado por Isaacman.

Esta no es la primera vez que el astronauta trabaja con SpaceX, debido a que en septiembre de 2021 lideró la misión Inpiration4, la primera en el mundo en enviar civiles al espacio.

La información sobre el nuevo viaje espacial la dio a conocer Isaacman en el programa Today de la cadena NBC y a su vez explicó:

“El Programa Polaris es un paso importante en el avance de la exploración espacial humana, con el tiempo ayudará a resolver problemas mediante el uso de tecnología innovadora aquí en la Tierra”.

EXCLUSIVE: @SpaceX is returning with a trio of new missions designed to bring people farther into space than they have been in decades. Starship will carry astronauts and cargo to the moon and, at some point in the future, Mars. @tomcostellonbc reports. https://t.co/dMkYCVESPa pic.twitter.com/Z2VFaTI4uL

— TODAY (@TODAYshow) February 14, 2022