Los científicos Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov son los ganadores del Premio Nobel de Química “por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos”, anunció hoy la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Estas partículas tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas y lámparas LED y además tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina, señaló la academia sobre las investigaciones del francés Bawendi, el estadounidense Brus y Ekimov, nacido en la entonces Unión Soviética.

Los puntos cuánticos “son una parte importante de la caja de herramientas de la nanotecnología. Todos los premios Nobel de Química 2023 han sido pioneros en la exploración del nanomundo”, destacó la academia al explicar las razones de la concesión del galardón, consigna EFE.

La institución recordó que las partículas investigadas por los premiados tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas de televisión y lámparas LED, con lo cual están presentes en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.

“Catalizan reacciones químicas y su luz clara puede iluminar el tejido tumoral para un cirujano”, detalló la academia sueca como una de sus aplicaciones.

“Los investigadores han utilizado principalmente puntos cuánticos para crear luz coloreada. Creen que en el futuro los puntos cuánticos pueden contribuir a la electrónica flexible, sensores minúsculos, células solares más delgadas y tal vez comunicación cuántica cifrada”, destacó.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2023