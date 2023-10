La física francesa Anne L’Huillier se ha convertido hoy en la quinta mujer galardonada con el Premio Nobel de Física en los más de cien años de historia desde que se comenzaron a conceder estos premios, que han reconocido a más de doscientos hombres.

Anne L`Huillier ha sido hoy reconocida con el Nobel junto a su compatriota Pierre Agostini y el húngaro Ferenc Krausz, por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia.

La francesa se incorpora así a ese minúsculo grupo de mujeres que han obtenido el galardón de Física, de las que tres lo han logrado en los últimos cinco años.

"This prize means a lot. This is the most prestigious prize and I am so happy to get this prize. It's incredible."

Anne L'Huillier – one of the newly announced 2023 physics laureates – dialled into today's press conference.

Congratulations to our new #NobelPrize laureate!

