Sun & Sea (Sol y mar)

Uno de los títulos confirmados es Sun & Sea (Sol y mar), performance operática de Lituania y ganadora del León de Oro en la Bienal de Arte de Venecia en 2019.

“Desde una perspectiva en altura, vemos cómo una playa acoge las conversaciones y pensamientos de sus asistentes en forma de canción, mientras una catástrofe ecológica se acerca de forma inminente. La pieza, a cargo de Rugilė Barzdžiukaitė (cineasta), Vaiva Grainytė (dramaturga) y Lina Lapelytė (compositora), se exhibirá en el Centro Cultural La Moneda”, anuncian desde Stgo a Mil.

Jungle book reimagined (El libro de la selva reimaginado)

En pleno corazón de la capital, el Teatro Municipal de Santiago albergará un clásico enfocado en el contexto climático actual.

“Jungle book reimagined (El libro de la selva reimaginado), a cargo del director y coreógrafo Akram Khan, reinterpreta la historia de Rudyard Kipling bajo el prisma de los niños de hoy, herederos de nuestro devastado mundo por el impacto climático. El trabajo de un destacado artista, cuya trayectoria tiene puntos tan álgidos como su participación en la creación de la Apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y que aterriza en el festival de la mano de la urgencia climática”, señala la descripción.

Contes et légendes (Cuentos y leyendas)

Otro recinto que será parte del festival será el Teatro Municipal de Las Condes. Y el primer título que recibirá es Contes et légendes (Cuentos y leyendas), del francés Joël Pommerat.

“Una maravillosa e íntima ficción teatral futurista sobre la autoconstrucción y el mito de la criatura artificial, representada en la convivencia entre humanos y robots mediante la actuación de niños y niñas entre los 9 y los 14 años”.

“Dragons” de Eun-Me Ahn

También al Teatro Municipal de Las Condes, y como parte de la programación de Antof. a Mil 2023, arribará Dragons (Dragones) de la coreógrafa coreana, Eun-Me Ahn, quien llega a Chile después de una serie de espectáculos que representaron a todas las generaciones coreanas, desde abuelas hasta adolescentes.

“La creadora invita a cinco jóvenes bailarines de cinco países asiáticos, nacidos en el año 2000, para que cada uno desvele sus esperanzas, sus bailes contemporáneos y tradicionales. En Asia, si bien la juventud está ultra-conectada, sigue apegada a su bagaje cultural, incluso a los dragones, criaturas que aportan ligereza, alegría y optimismo”, señalan.

The elephant in the room (El elefante en la habitación)

Otra obra francesa, esta vez en manos de la compañía Cirque Le Roux, es The elephant in the room (El elefante en la habitación).

“La obra de comedia circense y acrobacias nos sumerge en el humeante mundo monocromático de estas disciplinas, el cine negro de Hollywood y el teatro físico. El título acumula buenas críticas desde su presentación en 2015, y ya ha girado por el mundo con más de 400 fechas hasta el día de hoy”, describen.

Kiss & Cry (Besar y llorar)

El aclamado espectáculo del director belga premiado en Cannes, Jaco van Dormael, se une a la coreógrafa Michèle Anne de Mey en Kiss & Cry (Besar y llorar).

“Un espectáculo coreográfico inédito -que tuvo su debut en el Festival Internacional Teatro a Mil de 2012 con gran éxito- y que agrupa códigos como la escritura cinematográfica, la presencia escénica del teatro y el registro sensorial de la danza. El tacto, el decorado, una película como fondo, muñecas y figuras varias que dan vida a está obra que, también, será parte de Antof a Mil”, agregan los organizadores.