“José desierto”, el quinto montaje de la Compañía Limitada, escrito por Bosco Cayo, se basa en el caso de José Vergara, joven diagnosticado con esquizofrenia que con 22 años se convirtió en el tercer detenido desaparecido en democracia el año 2015. Hasta el día de hoy no ha aparecido su cuerpo y los cuatro carabineros involucrados en su secuestro y desaparición han sido sobreseídos de sus cargos dejando este caso impune para su familia, su comunidad y todo el país.

El montaje, estrenado durante el estallido social en noviembre de 2019, aborda la crisis de la salud mental y la vulneración de los derechos humanos en Chile. El proceso de investigación y creación de esta obra contó con el apoyo de la familia, además de fuentes periodísticas y psiquiátricas, que aportaron desde su experiencia para abordar a José desde diversos espacios donde se cruzan realidad y ficción.

Puesta en escena

Desde la compañía adelantan que “trata de una puesta en escena experimental, performática y reflexiva, que tiñe de poesía la esquizofrenia”. “Quisimos traer a José a la escena, estar con él, acompañarlo en su dolor. Que él tenga voz y así la posibilidad de cohabitar junto a nosotras y nosotros, sin juicios por su dolor mental, porque eso es lo que hace la sociedad: estigmatizar y aislar al que es diferente”, agregan sobre este trabajo que se basa en una dirección escénica colectiva.

“Para nosotrxs es importante volver a recordar lo que vivió José Vergara y su familia porque así no olvidamos que en este país todavía se vulneran los derechos humanos”, dice Bosco Cayo, dramaturgo del montaje. “Seguimos con una Constitución que no certifica ni protege que nadie sea vulnerado ni desaparecido, entonces esta obra es un acto de lucha, de acompañar a la familia de José que hasta el día de hoy no tiene respuestas ni justcia, y acompañarnos todxs en el dolor mental que hemos vivido estos últimos años luego del estallido social y la pandemia que han afectado nuestra salud”.

Compañía Limitada

Nace el 2011 y ha estrenado 5 montajes “Yo te pido por todos los perros de la calle” (2012), “Limítrofe, la pastora del sol” (2013), “Taltal” (2014), “Plan vivienda 2015-2045” (2017) y “José desierto” (2019). Uno de los sellos de esta compañía es la metodología de trabajo basada en una dirección colaborativa y participativa, con la cual se busca generar un equilibrio entre el engranaje colectivo y el aporte individual.

Una de las principales motivaciones de la agrupación es la constante búsqueda y experimentación, no es sólo investigación en el teatro si no a través de él. El punto de partida siempre es el mismo: cómo las políticas públicas afectan la vida cotidiana y afectiva de las personas, y de qué forma las personas se organizan para generar un discurso en común. La compañía experimenta en torno a las problemáticas sociales del país producto de ineficaces leyes gubernamentales para aportar hacia un discurso comunitario.

Ficha artística

Dramaturgia: Bosco Cayo.

Dirección: Compañía Limitada.

Elenco: Ignacia Agüero, Bosco Cayo, April Gregory, Jaime Leiva, Verónica Medel.

Diseño de iluminación Laurene Lemaitre; de vestuario Daniel Bagnara y diseño sonoro y musical Santiago Farah.

Asistente de dirección: Macarena Lagos.

Reseña de la obra

Mientras la noche llega en el desierto de Alto Hospicio, el cuerpo muerto de José alucina con los bosques más hermosos luego de haber sufrido una violenta golpiza por carabineros en el pique de Huantajaya, en medio del desierto del norte chileno. El relato quebrado de sus 22 años a través de una sesión de espiritismo que realizan en secreto su madre y su hermana, retratan cómo es vivir con el estigma de la esquizofrenia en una sociedad que anula y olvida sistemáticamente sus derechos. Finalmente la llegada de un abogado de derechos humanos será fundamental para que los límites de la vida y la muerte se quiebren para unir a esta familia que busca la justicia que nunca llegó.