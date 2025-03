La banda británica Oasis trabaja en la producción de una película a escasos meses del inicio de su gira mundial ‘Oasis Live’25’.

El filme, del cual todavía se desconocen la fecha de estreno y los detalles del contenido, contará con la producción del director británico Steven Knight, conocido por ser la mente detrás de la afamada serie ‘Peaky Blinders’ (también fue guionista del filme “Spencer” del director chileno Pablo Larraín).

La película, protagonizada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, estará dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, que cuentan con una extendida trayectoria previa en cintas musicales, tales como ‘Shout Up And Play The Hits’, sobre LCD Soundsystem o ‘Meet Me in the Bathroom’, un documental sobre la escena musical neoyorquina de comienzos de los años 2000.

El anuncio se produce apenas cuatro meses antes del inicio de su gira mundial que reunirá a los hermanos Gallagher 15 años después de su separación y que arrancará en Cardiff (Gales), el próximo 4 de julio, con una primera etapa europea en Reino Unido e Irlanda durante el verano que contará con invitados como Richard Ashcroft o Cast.

Con las entradas agotadas en casi la totalidad de las fechas, Oasis completará su tour con paradas en Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina y Chile antes de finalizar el 23 de noviembre en Sao Paulo (Brasil).

Esta semana, a su vez, el portal británico NME filtró la alineación que se presentará en los shows de “Oasis Live’ 25”.

Entre los músicos, reaparece el exbajista de la banda Andy Bell y el guitarrista Paul Bonehead Arthurs, este último miembro fundador, además del baterista estadounidense Joey Waronker y el guitarrista Gem Archer, quien ocupó el mismo rol en Oasis entre 1999 y 2009.