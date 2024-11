Subastan guitarra de Noel Gallagher en más de 286 mil dólares: la usó para grabar álbum "Be Here Now"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La guitarra Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine de Noel Gallagher, considerada por él como "la mejor del mundo" en 1997, fue subastada por 222.800 libras (más de 286 mil dólares) a través de Propstore. Este hecho cobra relevancia tras el anuncio del regreso de Oasis con su gira \'Live\'25\', que incluirá presentaciones en Chile, Sao Paulo y Buenos Aires. La guitarra, fabricada a medida en 1997, fue un instrumento clave durante la época de mayor fama de Oasis, utilizada en programas como The David Letterman Show y Saturday Night Live, así como en la gira mundial \'Be Here Now\', siendo una de las más documentadas y utilizadas por Gallagher fuera de su colección personal.