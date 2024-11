Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El concierto de Morrissey en Dallas, Estados Unidos, terminó abruptamente cuando un grupo de fans invadió el escenario durante la canción "First Of The Gang To Die". Lo que comenzó como un gesto común en los conciertos del ex The Smiths se convirtió en una situación caótica, con varios espectadores subiendo al escenario y superando a los guardaespaldas, causando incluso la caída de uno de ellos.