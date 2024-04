La afamada revista estadounidense Rolling Stone destacó a nombres como Akrilla y el colectivo Nvscvr., entre otros. "No necesito un personaje. He estado arruinado y censante, y creo que eso habla de muchos chilenos de clase media", señaló Baby J.

La revista estadounidense Rolling Stone publicó un reportaje sobre el auge en Chile de dos subgéneros que han capitalizado la música urbana local: el trap y el plugg.

La publicación destaca cómo estos ritmos se han convertido en la banda sonora de los jóvenes locales en los últimos años, periodo que coincide con la discusión constitucional que agitó al país desde 2019 hasta el año pasado.

“Chile, que alguna vez fue una economía latinoamericana de rápido crecimiento y un terreno fértil para influyentes movimientos de indie pop y neoperreo, se ha convertido en el centro de la discordia sociopolítica que ha remecido la región en los últimos años”, señala el texto de Rolling Stone que se titula “Música reconfortante cuando todo estaba jodido: Dentro de la próspera escena trap y plugg de Chile”.

“En 2020, cientos de chilenos fueron mutilados durante la violenta represión del expresidente multimillonario Sebastián Piñera, quien recientemente falleció mientras pilotaba su helicóptero… El gobierno del líder estudiantil Gabriel Boric, elegido en 2021, fracasó en múltiples intentos de aprobar una nueva constitución, avivando las llamas de una reacción de extrema derecha que ha paralizado el discurso político”, agregan.

Con ese telón de fondo, el reporte señala que el trap, el reggaeton y el plugg, “elaborados en barrios periféricos”, cambiaron el status quo artístico “impulsando la industria musical chilena hacia un territorio enormemente lucrativo”.

Rolling Stone: Trap, plugg y música chilena

“Chile estuvo en una dictadura hace poco más de 30 años, por lo que la política tiene mucho que ver con nuestra música”, comentó Akriila, una de las artistas destacadas en la publicación junto al colectivo Nvscvr, Pablo Chill-E, Polimá Westcoast, Young Cister y Gianluca.

“La gente de clase media en Chile siempre ha estado apremiada, esas son las historias que contamos”, comentó Baby J, una de las voces de Nvscvr, grupo que completan Poison Kid y el productor MLSHBTS.

“Ese es el objetivo de la música de Nvscvr. Canto sobre realidades que he experimentado. No necesito un personaje. He estado arruinado y censante, y creo que eso habla de muchos chilenos de clase media que no tienen los recursos para superarse”.