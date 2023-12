La banda Placebo, una de las más importantes del rock alternativo británico, agendó una nueva fecha en Chile tras agotar las entradas en el Movistar Arena.

En solo siete horas, Brian Molko y compañía vendieron todas las entradas de lo que será la presentación de su octavo álbum ‘Never Let Me Go’ el próximo 20 de marzo, por lo que ahora sumaron una nueva fecha.

Tal como informó Fauna y Lotus, se presentarán nuevamente el día 21 de marzo.

Junto con tocar algunos de sus clásicos, se espera que muestren algunas de sus nuevas canciones, como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y otras más.

¿Cuándo y dónde comprar?

La Preventa exclusiva de Banco de Chile comenzará a las 12:00 horas del 3 de enero, mientras que la venta general comenzará a la misma hora del 5 de enero.

Las entradas se pueden comprar a través de Puntoticket.