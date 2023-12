La española Bad Gyal, quien este mes estuvo en Chile en el marco de su gira internacional, fue protagonista de un incómodo momento en el Coliseo de Puerto Rico durante una presentación del boricua Rauw Alejandro.

El hecho ocurrió cuando ambos animaban al público en “Chulo pt.2”, uno de los hits de la catalana. En ese momento, el puertorriqueño se acercó para intentar bailar pegado a ella y acercar su boca al cuello, en un gesto que motivó que lo apartara con el brazo.

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, comentó tras finalizar la canción. “No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, respondió Bad Gyal lejos del cantante.

“¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?”, le contestó Rauw. “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, cerró ella. “Oye una bulla para todas las mujeres”, agregó Alejandro.

“Fiebre” y “Zorra” completaron el set de canciones de la colaboración en vivo, que rápidamente se viralizó en redes sociales a raíz del desencuentro. Pese a lo anterior, tras el show, la artista escribió en sus redes: “Gracias @rauwalejandro!… Lo pasé súper bien”.

Bad Gyal: De Omar Montes a Rauw Alejandro

Esta no es primera vez que la cantante pone en claro sus límites al momento de trabajar. Tal como recoge un artículo de El País de España, Alba Farelo (nombre real de Bad Gyal) tuvo serios conflictos con la actitud de Omar Montes al momento de grabar juntos, “Alocada” un exitoso sencillo.

Pese a los dividendos, Bad Gyal terminó bloqueando al artista en redes sociales en la misma semana del lanzamiento a raíz de actitudes no especificadas, pero altisonantes, que el cantante habría tenido en el estudio.