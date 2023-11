A días del arribo del The Eras Tour a Buenos Aires, las fans de Taylor Swift que acampan afuera del Monumental de River Plate relataron su experiencia y explicaron el estricto sistema que rige a las más de 200 personas que transitan las carpas. “A mí no me gusta nada la idea de que falte poco tiempo. El día va a llegar y después, ¿qué?", comentó una de ellas.