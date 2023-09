La banda Blink-182 canceló algunos de sus shows en Reino Unido e Irlanda debido a “un asunto familiar urgente” relacionado con su baterista, Travis Baker. De acuerdo a trascendidos, el hecho estaría vinculado al embarazo de Kourtney Kardashian, su esposa.

“Debido a un asunto familiar urgente, Travis ha tenido que regresar a su hogar en Estados Unidos. Los espectáculos de Glasgow, Belfast y Dublín se posponen. Se proporcionará más información sobre su regreso a Europa y las fechas reprogramadas cuando esté disponible”, señaló el grupo mediante un comunicado.

La gira por el Reino Unido debía comenzar hoy (1 de septiembre) con un show en el OVO Hydro de Glasgow. Luego, vendrían Belfast y Dublín la próxima semana (4 y 5 de septiembre). Las fechas previstas para Londres, Birmingham y Manchester en octubre, siguen vigentes.

Estas iban a ser las primeras actuaciones del trío en Reino Unido e Irlanda desde que Tom DeLonge, su guitarrista, regresó a la alineación.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Blink-182 reprograma las fechas de su esperada gira de retorno a los escenarios.

En marzo pasado, el grupo se bajó de las versiones sudamericanas del festival Lollapalooza 2023, donde encabezaban el cartel. Aquella vez, las cancelaciones fueron gatilladas por una lesión de Baker en uno de sus dedos.

Por el momento se desconocen detalles del estado de salud de Kourtney Kardashian, así como de la reprogramación de los recitales.

