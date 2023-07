Los fans de Taylor Swift que asistieron a sus últimos dos conciertos en Seattle, EE.UU, parte de The Eras Tour provocaron actividad sísmica en la ciudad por la cantidad masiva de gente que estuvo presente en el evento y el movimiento que generaron.

De acuerdo con CNN, la cantidad masiva de personas causó un movimiento equivalente a un temblor de 2,3 grados de magnitud. Además, el evento telúrico superó a la multitud del equipo de fútbol Seattle Seahawks, que provocó un fenómeno similar en el 2011.

Según detalló Jackie Caplan-Auerbach, profesora de geología en la Universidad de Western Washington, en 2011 el temblor se produjo cuando la barra de los Seattle Seahawks celebró un touchdown y posteriormente los sismógrafos locales registraron el movimiento.

En el caso del concierto de Taylor Swift, esto ocurrió cuando la cantante interpretó el tema Shake It Off, por el que el público explotó en saltos y baile.

La geóloga también comparó ambos eventos y rescató que el de los “Swifties”, nombre que reciben los fans de Swift, fue un poco más intenso, rompiendo el récord anterior. La experta también aclaró que en la intensidad pudieron haber influido los equipos de sonido.

“Excepto que no todos los datos del concierto pueden ser causados ​​por los fanáticos; puede ser el sistema de sonido, por lo que no es realmente una comparación justa”, puntualizó.

Pese a ello, enfatizó que la sacudida fue dos veces más fuerte que el evento de los Seattle Seahawks. “Absolutamente, lo duplicó”, afirmó.

