Andrés Godoy es oriundo de San Antonio, Región de Valparaíso. Estudió en la Escuela 1, la Escuela 4, el Liceo Fiscal y la Escuela Industrial de San Antonio. Desde niño soñó con ser músico.

A sus 69 años, tiene una larga trayectoria como músico, compositor, profesor, productor y en gestión cultural y en proyectos educativos. Hace muchos años, tiene más presentaciones en el extranjero que en Chile, en especial en Asia y en Europa.

En el 2013 recibió el reconocimiento de “Hijo Ilustre” del puerto. Andrés Godoy es un embajador cultural anónimo y desconocido de su propio San Antonio.

No rendirse nunca

En el año 2012, Huang Chia Wei, famoso productor de Festivales Acoustic Guitar Fingerstyle en Asia, invitó a Andrés Godoy a realizar su primera gira por China, Japón y Taiwan. En ese momento, le propuso que el nombre de esa gira fuese “Never Give Up” (no rendirse nunca). Una propuesta de nombre que hizo en alusión al espíritu resiliente de Andrés Godoy. De ahí en adelante, todas las giras de Godoy por Asia llevan el mismo titulo.

Gira por Asia

La pandemia interrumpió una importante gira del artista por Europa y Asia, el 2019. Justo cuando estaba partiendo. Pero terminada la pandemia, el circuito de guitarristas Fingerstyle retorna a la normalidad.

Así, Andrés Godoy vuelve a las giras internacionales que, en los últimos 15 años, le han llevado a más de 25 países entre Europa, USA, Canadá y Asia. En ellas, ha realizado conciertos y masterclass, y ha compartido con los guitarristas más destacados de la escena del Fingerstyle.

Singapur

La próxima gira por Asia comenzará en Singapur. Andrés ha sido invitado por el National Arts Council School Assembly Program of Ministry of Culture y el Zuzuki Guitar Singapore para realizar una serie de masterclass-conciertos entre el 22 de julio al 02 de agosto. Serán en 7 establecimientos educacionales de primaria, secundaria y universidades, en el contexto de un programa educativo permanente que el país ofrece a sus estudiantes para potenciar sus inteligencias, cualidades y prácticas.

El National Arts Council School Assembly Program, del Ministerio de Cultura, Comunidad y Juventud de Singapur, selecciona e invita a personalidades de diversos continentes y áreas del conocimiento para compartir sus experiencias con estudiantes y docentes en temas de ciencia, tecnología, música, arte, ecología, innovación, creatividad, etc.

Andrés Godoy ofrecerá su experiencia innovativa y resilente en la música y su visión sobre educación de cualidades y del factor cultural. Más de 6.000 estudiantes y docentes serán su audiencia en Singapur.

China, Taiwán y Hong Kong

La gira continuará en 11 ciudades de China y Godoy, incluyendo 10 masterclass-concerts en ciudades como Shanghai, Nanjing o Hangzhou.

La gira culminará en Taipei (Taiwán) y Hong Kong, donde abrirá los dos conciertos de la leyenda y máxima estrella del circuito Acoustic Guitar Fingerstyle, Tommy Emmanuelle.

La “Never Give Up Asia Tatap Tour” es organizada por Naga Guitar.

Sudamérica y Europa

Andrés Godoy realizará una segunda gira en los meses de octubre y noviembre del 2023 en Brasil, Colombia y Argentina. En estos países realizará actividades de conciertos y masterclass en Escuelas, Universidades, Centros Culturales y Festivales.

Para marzo del 2024, Andrés Godoy confirma su gira Europea por Hungría, Austria, Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica, Francia y España.

“Sé que mucha gente se pregunta cómo lo hago para obtener todas estas giras y las que vienen, y tocar en esos festivales y esos escenarios impresionantes y con esos músicos descomunales a quienes admiro. Es simple, pura perseverancia, coherencia. Y enfoque en donde sé que mi quehacer musical y cultural es valorado.

“En Chile no me desgasto intentando que me conozcan, ya no me conocieron. Y los que me conocieron -y no dieron vuelta su cabeza o se cambiaron el corte de pelo- saben que son parte de mi corazón y núcleo colaborativo”.