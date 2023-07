Con un supuesto comando armado de fuerzas especiales fue “detenido” en Bolivia el exvocalista de Ráfaga, Rodrigo Tapari, todo esto mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram.

La extraña situación ocurrió en un restaurante de Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de uniformados interrumpió en el Live con el fin de trasladarlo a un cuartel

“Estoy con mi Instagram en vivo, tranquilo. Usted me explica y no hay problema”, alcanzó a decir antes que fuera trasladado a una camioneta. “Acompáñanos, por favor. Bajá la cámara, no me grabés”, respondieron ellos, tal como recoge el diario argentino La Nación.

En un primer momento, la secuencia alertó a sus fans, pero luego fue el mismo artista quien explicó el malentendido. Se trataba de la recreación de un videoclip de la cual Tapari, supuestamente y tal como confesó después, no estaba enterado.

Horas después, en diálogo con Crónica TV, el trasandino explicó qué ocurrió: “La productora de Bolivia me pidió grabar un videoclip con un artista de ellos, DJ B. Me dicen: ‘vamos a hacer un video con luces, vos esperanos acá que ahora te venimos a buscar’. Además, me proponen hacer un vivo para contarle a la gente y sumar público”.

“Entonces me pongo a hacer el vivo y me cae este comando. Yo me asusto verdaderamente, y cuando me meten en una camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Cuando corto el vivo, me dice: ‘Tranquilo Rodrigo, esto es parte del video’”, comentó.

Según el músico, tras enterarse del hecho, fue él mismo quien reprendió a sus socios por no informarle la idea. Al momento de la transmisión, estaba toda su familia viendo el video, incluidos su padre de 85 años y su madre de 70.

“Les dije: ‘Me hubieras avisado, así le avisaba a mi familia’(…). Me dijeron que si me avisaban la parte de la Policía, no lo iba a poder actuar”, comentó antes de pedir disculpas a sus fans por lo sucedido.

“Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! (…). Todo es parte del mismo videoclip para DJ B, acá en Bolivia, que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!”, contó.