La artista estadounidense Taylor Swift confirmó que el próximo álbum que lanzará como parte de su serie de regrabaciones será Speak Now (Taylor’s Version).

“Me llena de mucho orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now será estrenada el 7 de julio (justo a tiempo para el 9 julio -referencia a la canción Last Kiss-)”, indicó en un comunicado en sus redes sociales.

Swift describe el disco, que escribió cuando tenía entre 18 y 20 años, como “honestidad brutal, confesiones de diario sin filtro y melancolía salvaje (…) Relata una historia de crecimiento, agitación, vuelo y choques… y de sobrevivir para contarlo”.

Además, confirmó que tendrá seis canciones inéditas junto a las originales, cuyos títulos no reveló.

Originalmente estrenado en 2010, Speak Now fue el tercer disco de la cantante junto a la compañía Big Machine Records, y sus singles fueron Mine, Back to December, Mean, The Story of Us, Sparks Fly y Ours.

Dicha discográfica se negó, hace unos años, a venderle los másteres (placas originales) de los seis álbumes que realizaron en conjunto, motivo por el cual la cantautora ha estado grabándolos y lanzándolos de nuevo, bajo el concepto Taylor’s Version, que significa versión de Taylor en inglés.

De este modo, cuando un disco o una canción de Swift dice Taylor’s Version, significa que ella es la única propietaria de esa música.