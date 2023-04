El festival catalán Primavera Sound regresará este año a Sudamérica, pero no a Chile. "Hace tiempo que queríamos crear un evento en Colombia, ya que es uno de los puntos vitales del circuito de la música en directo en Latinoamérica", señaló el director del evento.

Hoy se confirmó lo que ya era una realidad en la industria local de espectáculos: el festival español Primavera Sound celebrará en 2023 su segunda versión en Sudamérica, pero esta vez no en Chile.

Hoy fue ratificada Bogotá como una nueva sede del evento catalán, que se celebrará los próximos 9 y 10 de diciembre en Colombia; el 25 y 26 de noviembre en Buenos Aires; el 2 y 3 de diciembre en Sao Paulo; y el 7 del mismo mes en Asunción, Paraguay.

“Hace tiempo que queríamos crear un evento en Colombia, ya que es uno de los puntos vitales del circuito de la música en directo en Latinoamérica”, aseguró el director del Primavera Sound, Alfonso Lanza, en un comunicado en el que reiteró sus deseos de “aprender de la escena musical colombiana”.

La elección del Parque Metropolitano Simón Bolívar como “pulmón verde de la ciudad” y futuro escenario del festival, según el productor, se debe a los principios del evento en materia de “sostenibilidad, compromiso social” e “integración urbanística natural y respetuosa”.

Bajo el lema “reflect what you are, aquí y allá, a un lado y a otro del Atlántico”, el festival oriundo de Barcelona que ya registra 20 años de historia promete un cuantioso cartel de artistas. El año pasado, Björk, Arctic Monkeys y Travis Scott encabezaron la cita musical.

¿Cómo ver Primavera Sound Barclona/Madrid desde Chile?

Este año, a modo de consuelo para sus usuarios chilenos, Amazon Music anunció que retransmitirá en directo y en exclusiva las actuaciones de las ediciones de Primavera Sound 2023 desde Barcelona y Madrid.

“Los fans de todo el mundo podrán disfrutar de una amplia variedad de presentaciones de algunos de los nombres más importantes de la música, así como de entrevistas y contenidos Behind The Scenes, en directo desde el Parc del Forum (Barcelona) del 1 al 3 de junio, y desde la Ciudad del Rock (Arganda del Rey – Madrid) del 8 al 10 de junio”, señalan.

Se trata de la primera transmisión vía streaming de un festival con duración de un fin de semana a través de Amazon Music en Europa. La firma, ya había cubierto el Festival Dreamville desde Raleigh (Carolina del Norte) y retransmitirá en directo el Stagecoach Festival desde Indio (California) este fin de semana (del 28 al 30 de abril).

La retransmisión gratuita en directo estará disponible en el canal de Twitch de Amazon Music en ambos festivales a partir de las 19.30 horas CET, cada día.

“Durante el primer fin de semana, en directo desde Barcelona, los espectadores tendrán la oportunidad de elegir entre dos canales. Además, los comentarios estarán disponibles en inglés, con subtítulos en español, en ambos canales de Twitch. Todo el contenido emitido desde Primavera Sound se podrá ver de forma gratuita en Twitch y Prime Video”, agregan.

“Durante el segundo fin de semana, en directo desde Madrid, los fans de la música tendrán la oportunidad de sintonizar aún más contenido Behind The Scenes, entrevistas y actuaciones seleccionadas en el canal de Twitch de Amazon Music. El festival se emitirá en directo y en español, con subtítulos en inglés.