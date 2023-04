Este domingo en el Centro Parque (Pdte. Riesco 5330, Las Condes), en el marco de la Feria Café Santiago, el destacado músico nacional Cuti Aste presentará su nueva aventura musical: A+, un proyecto que entremezcla música electrónica con artes visuales y que trajo al penquista de vuelta a una de sus herramientas predilectas: los sintetizadores.

Se trata de un trío interdisciplinario de arte digital que completan el visualista Marco Martínez y el músico Claudio Pérez, quien además oficia como director musical.

La banda, de inspiración retrofuturista, se traduce en escena en un show de atmósferas y sonidos electrónicos que van estimulando diversas proyecciones visuales, las cuales, a su vez, también son trabajadas en directo.

“Yo conocí al Claudio a través de amigos en común y algunos de sus proyectos. A Marco lo conozco también hace años, pero nunca habíamos compartido escenario. Lo gracioso de esta banda, es que el visualista está en el escenario, como un artista más”, cuenta Aste a BioBioChile.

Con esto, tras el reciente receso de Los Tres (donde desde 2016 era uno de los miembros estables), el inquieto Aste se reencuentra con la faceta electrónica que relució años atrás en Los Mismos, y que se había reducido a proyectos puntuales y disipados en el tiempo.

“Después que (Gabriel) Vigliensoni se fue a vivir a Canadá, Los Mismos quedaron en nada, salvo las veces que él ha venido. En mi casa siempre sigo haciendo cosas electrónicas, y ahora estoy rescatando las pistas de la serie de televisión ‘Ovni’, que hice por allá por 1999. Hay una idea de mezclar la música de ‘Ovni’ en Dolby Atmos, que es este sonido inmersivo con muchos canales que envuelve a los auditores”, señala.

Si bien Aste ha ganado fama internacional como acordeonista, ya sea por su faceta en Los Tres como en Javiera y los Imposibles y La Regia Orquesta, el músico se reconoce como un hombre de “alma de beats electrónicos, progresivos”.

“Yo tengo un amor a la música más que un estilo. Lo digo porque no soy militante, no soy rockero. Me encanta la música étnica, la música acústuica, con el folclor. Con La Nueva Imperial, ahora, estamos tocando jazz guachaca. Entonces que aparezca Claudio es fantástico, porque puedo ocupar toda mi colección de sintetizadores”, agrega.

Por ahora, los planes del grupo son extender su actividad este año, al mismo tiempo en que Aste se vuelca a sus múltiples proyectos donde ahora destacan las alianzas con José Pérez de Arce, La Nueva Imperial, Digno y Geraldine Thenoux, una cantante de inspiración jazzista que este año arriba al pop.

Cuti Aste y el receso de Los Tres: “Supimos guardar el secreto”

“Yo y los demás miembros de la banda lo sabíamos hace tiempo, y supimos guardar el secreto”, cuenta sobre el sorpresivo anuncio que remeció a la música nacional esta semana: el segundo receso de Los Tres en 36 años de carrera.

“Venía trazado hace rato, desde comienzos de este año o finales del anterior. Y sí, es algo necesario, ellos tienen su ritmo y hay que entender las dinámicas de quienes llevan tantos años trabajando juntos”, añadió el artista, quien está ligado a los penquistas casi desde sus orígenes.

“Desde 2016 empecé a hacer todas las giras, y eso también me alejó de todo lo demás. Todo tiene un lado bueno y un precio. Yo soy una persona diversificada, pero mi respuesta a todos los proyectos durante los últimos 6 años fue: no puedo, estoy con Los Tres. Entonces el lado positivo es poder tocar con todas estas bandas que te nombro. Pero Los Tres es una banda de shows grandes, de giras, de viajes. Sería bueno que después de esta pausa volvieran, pero también estoy súper entretenido haciendo estas cosas. Me lo he tomado bien, con aceptación y comprensión. Entiendo los procesos y cambios necesarios”, dijo.