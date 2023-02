La presentación de Rihanna en el espectáculo de medio tiempo del “Super Bowl”, el mayor evento deportivo de Estados Unidos, tuvo notorios ecos en las reproducciones de la cantante en Spotify.

Este lunes, tras la elogiada actuación de anoche, la oriunda de Barbados se convirtió en tendencia mundial en la plataforma.

Y es que inmediatamente después del partido, las reproducciones de su catálogo aumentaron en más de un 640%, y esto sólo considerando usuarios de Estados Unidos entre las 23:00 y las 00:00 horas.

En cuanto a canciones concretas, hubo algunas que se destacaron claramente. Como “Bitch Better Have My Money”, que se escuchó en la apertura del show y que incrementó sus streams en más de 2.600% en Estados Unidos.

“Diamonds”, por su parte, aumentó en más de 1.400%, mientras que “Rude Boy” lo hizo en más de 1.170% y “We Found Love” en más de un 1.160%.

“Desde que se anunció que Rihanna actuaría en el show de entretiempo (25/9/22), tres de sus canciones han superado los mil millones de reproducciones en Spotify: “Umbrella”, “We Found Love” y “Love on the Brain”, señalaron hoy desde la plataforma de streaming.

Los artistas Chris Stapleton y Sheryl Lee Ralph, que hicieron sus performances antes que se iniciara la final de fútbol americano, también cosecharon réditos: en EE.UU, registraron subidas del 65% y el 70%, respectivamente.

El día del partido (entre las 12:00 y las 18:00 horas), los usuarios locales de la ciudad de Kansas apoyaron a su equipo escuchando las canciones favoritas de “Los Chiefs”, como “KCMO Anthem” de Tech N9ne, “Mahomes” de Migos, “Red & Yellow (feat. Cash Image & B.e.e.)” de Irv Da PHENOM, B.e.e., & Cash Image, y “Winner Winner” de Ronny E.

Por su parte, en Filadelfia, los oyentes reprodujeron himnos del “Philly” como “No One Likes Us / Fly Eagles Fly” de Go Go Gadget, “Monster” y “Wins & Losses” del nativo de Filadelfia Meek Mill y “Philadelphia Freedom” de Elton John.