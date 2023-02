La artista barbadense regresó a los escenarios luego de una larga pausa musical esta noche en el show del medio tiempo del Super Bowl, sin embargo, la presentación no dejó contentos a todos.

Durante el medio tiempo del Super Bowl, Rihanna marcó su regreso a los escenarios, sin embargo, un pequeño detalle empañó su presentación: el supuesto playback acusado por sus fans en redes sociales.

A los pocos minutos de iniciar su presentación en el estadio State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos, se pudo ver en las imágenes como mientras la artista bailaba con el micrófono muy lejos de su boca, su voz seguía sonando por los parlantes.

Al mismo tiempo, sus seguidores la defendieron excusando que se debería a su notorio embarazo.

Sin embargo, esto no fue lo único que no dejó contentos a sus fans, sino que también el hecho de no tener invitados, algo muy usual en los shows de los últimos años, y los pocos cambios de vestuario.

Soy yo… o el show de #RIHANA es playback?🤔 pic.twitter.com/h71sycXtp5 — De Barbas 🧔🏻‍♂️ (@SrDominguezR) February 13, 2023

No debí tener mis expectativas tan altas en Rihanna 🥲 me siento tan triste! #SuperBowl — Heber Yoncé (@weberardo) February 13, 2023

Lo de Rihanna, ¿es super playback o estoy alucinando? 🤣 #Superbowl — Maggie Hegyi (@MaggieHegyi) February 13, 2023