El músico y cantante chileno Álvaro Henríquez publicó sentidas palabras en sus redes sociales para confirmar el fallecimiento de su madre, Juana “Juanita” Pettinelli.

“Día triste y negro. Mi amada madre Juanita Pettinelli ha partido”, comenzó escribiendo, a la vez que compartió una fotografía donde aparecen juntos.

Asimismo, Henríquez aclaró que Pettinelli “tuvo una vida maravillosa, se fue en calma, con luz y con sus seres queridos acompañándola”.

“La extrañaré por el resto de la vida. Les mando saludos a todos”, cerró.

Pettinelli, que participó en el video musical de Déjate Caer de Los Tres junto a su hijo, vocalista del grupo, siempre mostró su conexión con sus hijos y fue vocera respecto al estado de salud de Henríquez luego de que el cantante tuviera una compleja cirugía de urgencia en la que le trasplantaron un hígado, debido a serias complicaciones de salud.

“Con mis viejos siempre tuvimos una relación de amistad”, aseguró Henríquez en 2004, en conversación con la revista Rolling Stone, donde aseguró que fue por la buena relación que tenían que “fue tan terrible la pérdida de mi padre”.

“Además, como yo me fui joven de Conce, la foto con la que me quedé de ellos era increíble; llegaba y era el paraíso: yo contando mis cosas de Santiago, mi papá preparando un asado a la espada y mi mamá preocupándose de la lasaña del día siguiente. Hasta el día de hoy, no hay cosa más entretenida que escuchar hablar a la Juana”, contó.

Asimismo, no restó palabras a su apego con su madre, asegurando que este “es de siempre”. “Ella ha sido muy muy inteligente. Somos muy amigos, y yo considero su opinión y la de dos personas más en el mundo. Y siempre le achunta, siempre. Con ella uno se siente apoyadísimo y respaldadísimo”, dijo entonces.

Además de la publicación de Henríquez, las redes sociales de Los Tres y Pettinellis también enviaron el mensaje despidiendo a Juana Pettinelli. De igual forma, diferentes usuarios en redes sociales destacaron el apoyo de Pettinelli con los proyectos musicales de sus hijos.

Día triste y negro, nuestra amada madre Juanita Pettinelli ha partido. Ella tuvo una vida maravillosa, se fue en calma, con luz y rodeada de sus seres queridos. La extrañaremos por el resto de nuestras vidas. pic.twitter.com/rdIsnooxMX — Pettinellis (@lospettinellis) December 26, 2022