A los 55 años falleció el tecladista Martin Duffy, quien fuera tecladista de bandas como Primal Scream, Felt y Charlatans.

La noticia fue confirmada por el líder de la banda antes mencionada, Bobby Gillespie, quien confirmó que Duffy sufrió una lesión cerebral debido a un golpe en su hogar.

“Martin era el más talentoso musicalmente de todos nosotros. Su estilo combinaba elementos de country, blues y soul, para los cuales tenía un sentimiento natural dado por Dios. Nunca tocaba lo mismo dos veces, nunca”.

“Se trataba de ‘el momento’, mejor tener ese botón de ‘grabar’ cuando Duffy estaba en llamas. Su sincronización fue única, funky y SIEMPRE detrás del ritmo. Vivía para reír y tocar música. Fue querido por todos nosotros en los Scream. Un alma hermosa. Lo extrañaremos”, agregó.

La banda también expuso un comunicado público a través de redes sociales.

“Difícil escribir esto. Nunca sabemos cómo hablar en torno a la muerte que no sean cortesías triviales. Todo lo que queremos decir es que nuestro hermano del alma Martin Duffy falleció el domingo. Sufrió una lesión cerebral debido a una caída en su casa de Brighton. Todos en Primal Scream estamos muy tristes”, señalaron.

