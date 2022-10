Meegan Hodges, la pareja de Saul Hudson, mejor conocido como Slash, compartió en redes sociales su particular regreso al hotel luego del concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, donde muestra cómo fueron parados por personal de Carabineros.

La influencer compartió una serie de registros de su noche, comenzando por un video en el que el chofer del vehículo que los llevaba se detiene al tener a dos carabineros de pie frente al auto.

Así, el hombre entrega sus documentos de inmediato para un control de rutina. “Nos acaban de parar después del show aquí en Chile”, comenta Hodges, a lo que todas las personas en el auto comienzan a bromear respecto a la pausa, el tráfico, y lo que tardarán en volver.

Sin embargo, ese no fue el único momento que compartió una extrañada Hodges, ya que también subió un breve video aún en el trayecto, donde se divisa a un grupo de trabajadores repintando señaléticas en las calles.

Asimismo, hubo otro momento particular en la noche, donde, al querer subir por el ascensor del hotel, una alarma comenzó a sonar sin parar, dejando a todos sin saber qué hacer debido a que, aunque algunos bajaban del vagón para evitar el exceso de peso, el sonido no se detenía.

“Bueno, ese fue un camino a casa muy interesante”, escribió la mujer acompañando su escrito con diferentes emojis de risa.

Su publicación fue tomada con humor por sus seguidores quienes, en el mismo tono, le aconsejaron tomar el metro para la próxima ocasión, así como otros le escribieron “bienvenida a Sudamérica”.

De igual forma, el guitarrista también dejó un pequeño registro en sus redes sociales sobre su paso por el Estadio Nacional. Sin embargo, en vez de destacar los pormenores de su regreso al hotel, le bastó con un tuit sobre la experiencia en el escenario.

“Un público mortal el de Santiago de Chile. ¡Gracias por este maravilloso momento!”, escribió Slash luego de haber estado alrededor de tres horas en el escenario tocando los clásicos de siempre, dejando en el olvido su breve episodio con Carabineros.

Killer crowd in Santiago, Chile tonight! Thanks for an amazing time! Muchos gracias! iiii]; )'

— Slash (@Slash) October 6, 2022