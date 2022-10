Guns N´Roses deleitó a sus fanáticos durante 3 horas de un show cargado de éxitos

A través de una conversación con la alcaldesa Macarena Rippamonti, Polimá Westcoast fue confirmado como el primer artista para el próximo Festival de Viña del Mar 2023. Posteriormente, el municipio liberó parte del cartel.

“Me siento muy feliz, es algo que esperaba, yo desde chico veía el Festival de Viña del Mar, así que me siento muy motivado”, expresó el cantante.

Por su lado, Rippamonti aseveró que gran parte de la parrilla del evento nacional quedará a disposición durante la jornada.

Festival de la canción de Viña del Mar 2023

Entre los artista confirmados se encuentran Paloma Mami, Maná, Camilo, Nicki Nicole y Alejandro Fernández.

La artista chilena criada en Nueva York, Paloma Mami, fue la segunda artista confirmada. La cantante, que cobró popularidad en el programa Talento Rojo, acabó alcanzando fama mundial con la canción Not Steady.

Sus éxitos musicales con su primer disco lograron que se hiciera conocida tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

El regreso del certamen vuelve a convertir a la ciudad de Viña del Mar en el epicentro de la música latina.

Guns N´Roses

21 horas en punto se apagan las luces del Estadio Nacional y comienza a verse un festival de flashes de celulares y linternas.

Los acordes de It´s so Easy suenan y el público cae a los pies de Axl Rose, Slash y la banda.

30 años después, Guns N´Roses demuestra que sus incondicionales estarán siempre ahí, pese a todo.

Clásicos como Welcome to the Jungle, Live and let Die, You Could be Mine, Civil War, Sweet Child o´ Mine, November Rain, abrieron la fiesta musical y se dejó para el final las canciones Patiente, Don´t Cry, Paradise City que fue el broche de oro de una gran noche.

Revisamos algunas impresiones de los fanáticos que repletaron el Estadio Nacional.