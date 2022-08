1- Desde el 24 de junio pasado está disponible en las plataformas digitales parte de “Finally Enough Love: 50 Number Ones”, disco que reúne 50 remixes se podrán comprar en formato físico a partir del viernes 19 de agosto.

2- Su discografía cuenta con 14 álbumes de estudio, cinco recompilaciones, tres bandas sonoras, 12 EPs, cinco discos en vivo, cuatro álbumes de remezclas y más de 20 cajas especiales, de esas que sólo los fanáticos y coleccionistas compran.

3- Sus casas disqueras han sido Sire Records, Maverick, Warner, Live Nation e Interscope Universal.

4- Su disco “Madame X” (2019), es una suerte de homenaje a Cesaria Évora, cantante caboverdiana con quien incluso se reunió, pues era una obsesión para Madonna cantar con ella. Sin embargo, la muerte de “la diva de los pies descalzos” en 2011 no permitió que este dueto se concretara.

5- La gira promocional de este disco terminó justo antes que comenzara la pandemia global. Se hizo en un formato más íntimo (teatros) y tuvo como consecuencia que buena parte de su staff, incluida Madonna, se contagiaran de Covid-19, lo que fue confirmado por la misma estrella en sus RRSS.

6- Tras llegar a Nueva York a fines de los 70, con los famosos 35 dólares en el bolsillo, participó en los proyectos musicales Breakfast Club y Emmy, donde conoció al francés Patrick Hernández, responsable del hitazo ochentero “Born to be Alive”, con quien salió de gira y a quien le hacía los coros de dicha canción.

7- El cantante Richard Marx aparece en los créditos del disco “True Blue” (1986) como corista del tema “White Heat”.

8- En 1992 dijo a la revista People: “Algunas personas dicen que soy una diva, otras que soy un monstruo y que soy una gran artista. Si todo eso me transforma en una perra… eso es todo lo que soy”.

9- En 1983 grabó varios demos de la canción “Everybody”, los que llevó en casete a la Dancetería, el club de moda de esa época en Nueva York. Convenció al DJ para que los pusiera y la locura se apoderó de la pista de baile.

10- Después de eso, consiguió una audición con Seymour Stein, fundador de Sire Records, quien en los 80 inundaba la década con los sonidos de Talkings Heads, Depeche Mode, The Cure, The Smiths y The Pretenders. La cita se llevó a cabo en la sala de un hospital, pues el productor estaba recién operado.

11- Meses más tarde, el 27 de julio de 1983, nació el disco titulado “Madonna”, que tiene sencillos como “Borderline” y “Holiday”… y por supuesto “Everybody”.

12- La canción “Erotica” (1992) tiene entre su música sampleos de Kool and the Gang.

13- Otro sampleo famoso está en “Hang Up” (2005), que corresponde al mega hit de ABBA “Gimme, Gimme, Gime (A Man after Midnight)”.

14- Lenny Kravitz le “regaló” la canción “Justify my Love”, del álbum recopilatorio “The Inmaculate Collection (1991), pero el cantante alega que alguien se la robó en un bar.

15- A propósito de ese disco, Madonna fue una de las primeras artistas que incorporó temas nuevos en sus producciones de grandes éxitos (“Justify my Love” y “Rescue Me”).

16- Boy George, líder de Culture Club, nunca habló bien de ella. Sin embargo, aparece en el disco tributo “Virgin Voices” (1999), donde interpreta el tema “Bad Girl”.

17- En esta producción también participan Berlin, Dead or Alive, Heaven Seventeen e Information Society.

18- En el disco “Like a Prayer” (1989) aparece una extraña colaboración con Prince, titulada “Love Song”, donde ambos cantan “time goes by so slowly for those who wait…”. Esta misma estrofa aparece en “Hung up” de “Confessions on a Dance Floor” (2005).

19- En dicha producción, la última canción “Act of Contrition”, es “Like a Prayer” pero al revés, acompañada por una desenfrenada guitarra de Prince.

20- En 2004 Madonna, junto al productor William Orbit, le entregaron la canción “Like a Flower” a Laura Pausini, cuya traducción al castellano es “Me Abandono a Ti”.

21- La estética del disco “Erotica” se basa en el porno erótico de los años 70.

22- De hecho, el rumor dice que Madonna se inspiró en las melodías de la canción del mismo nombre de los chilenos de Aguaturbia.

23- Al primer cantante que vio en vivo fue David Bowie. Cuando el “Duque Blanco” falleció, declaró que él tuvo una gran influencia en toda su carrera.

24- Otras de sus influencias musicales son Marilyn Monroe, Debbie Harry (Blondie), Chrissie Hynde (The Pretenders), Nancy Sinatra, Karen Carpenter y ABBA.

25- Cuando grabó la película “Evita”, de Alan Parker (1996), visitó la Casa Rosada para reunirse con el entonces Presidente de Argentina, Carlos Menem. Para evitar a la prensa, se escondió en la maleta del auto en que viajaba.

26- Ha estado dos veces en dicha sede presidencial. La segunda fue en 2008, durante la gira “Sticky & Sweet Tour”, donde se reunió con la Presidenta Cristina Fernández, y donde también estaba la ex rehén de las FARC, Ingrid Betancourt.

27- Iggy Pop fue telonero de Madonna en Estados Unidos durante su gira “Reinvention Tour” en 2004.

28- Existe un álbum llamado “Animal” que fue editado sólo en Japón en 2010, y que contiene las canciones “lado B” de “Hard Candy”.

29- A todos los miembros de su fanclub en categoría “icon” que compraron entradas para el “Hard Candy Tour”, les llegó de regalo a sus casas un vinilo con la canción inédita titulada “Broken”.

30- Uno de los demos del disco “Rebel Heart” fue subido sin consentimiento de Madonna a internet, lo que desató su furia.

31- Entre los tantos demos que están dando vueltas en la World Wide Web está la versión dance de “Wash all over Me”, la que de seguro sería un hit radial. Sin embargo, la cantante la cambió al ritmo de una guitarra, y que quedó como definitiva del disco “Rebel Heart”.

32- Su primer premio en el cine fue en 1986: la Frambuesa de Oro a la peor actriz por “Shangai Surprise”, que protagonizó junto a su entonces marido, Sean Penn.

33- Isabella Rosellini, Naomi Campbell y su novio de la época, Vanilla Ice, aparecen en el video de “Erotica” y en varias fotografías del libro “Sex”.

34- La mejor amiga de Madonna, Debi Mazar, a quien conoció en la Dancetería, aparece en videos como “True Blue”, “Deeper and “Deeper” y “Music”.

35- Madonna ha “ganado” dos premios Oscar por la interpretación de las canciones “Sooner or Later” (“Dick Tracy”) y “You Must Love Me” (“Evita”). Pero quienes se llevaron el galardón fueron los autores, no ella.

36- El diario La Tercera de la Hora aparece en uno de los cuadros del video de “Borderline”, que fue grabado en un barrio salvadoreño de Queens, Nueva York.

37- En uno de los pasajes de su gira “Confessions” dedica las imágenes del fondo a los grandes dictadores de la historia del mundo. Uno de ellos es Augusto Pinochet.

38– En la segunda versión del video de “American Life” aparece, entre muchas otras, la bandera de Chile.

39- Este video fue autocensurado por Madonna, pues consideró que las imágenes de niños desfilando en una pasarela de moda en medio de bombas y granadas, era muy fuerte.

40- En 1993 el Estadio Nacional estaba reservado para recibir al “Girlie Show Tour”. Sin embargo, la presión de la Iglesia Católica fue más fuerte y no se autorizó el concierto. La misma suerte corrió el grupo Iron Maiden.

41- Madonna grabó “Los Versos del Capitán”, de Pablo Neruda, dentro de la banda sonora de “Il Postino”.

42- En la ceremonia del Oscar de 1991 interpretó la canción “Sooner or Later”, de la banda sonora de “Dick Tracy”. Todo el mundo pensó que su atuendo era una vez más un homenaje a Marilyn Monroe. Sin embargo, cuando se sacó el guante incluso mejor que Rita Hayworth, aclaró todas las dudas.

43- El nombre original del disco “Ray of Light” era “Verónica Electrónica”. Pero se arrepintió a último minuto.

44- Durante la grabación de “Confessions on a Dance Floor” recibió la ayuda de los británicos de Pet Shop Boys en las mezclas y coros de varias canciones.

45- “Vogue” era un single que le sobró al disco “Like a Prayer”, y decidió incluirlo en la banda sonora de “Dick Tracy”, titulada “I ́m Breathless”.

46- Madonna ya tiene 11 giras mundiales en el cuerpo.

47- La serie de televisión estadounidense “Glee” grabó un capítulo especial sólo con canciones de Madonna, lo que luego derivó en un disco titulado “The Power of Madonna”. Pese a los esfuerzos de la producción, la cantante no quiso participar en dicho episodio.

48- Lulu Smith era el pseudónimo que utilizaba en los 80 para registrase en los hoteles donde se hospedaba.

49- Patrick Leonard trabajó con Madonna para dar vida a “True Blue” y “Like a Prayer”. En 1988 comenzó a producir el nuevo disco de Peter Cetera, titulado “One More Story”, y le dijo a la cantante que colaborara en los coros. Sin embargo, en los créditos aparece bajo el seudónimo de Lulu Smith. Un hecho del cual Cetera se arrepintió, pues según él mismo confesó, debió haber usado el nombre de Madonna para darle mayor atención a sus canciones.

50- Stephen Bray, John Benitez y Nile Rodgers, responsables de éxitos de David Bowie, Duran Duran e incluso Diana Ross, lograron tocar el cielo con el disco “Like a Virgin” (1984), del cual la revista Rolling Stone también destacó “Angel” y por supuesto “Material Girl”.

51- Durante el “Blond Ambition Tour” de 1991, uno de los momentos clave de su carrera, casi fue arrestada en Toronto, Canadá, porque en uno de los números simulaba masturbarse y las autoridades se lo habían prohibido.

52- Madonna se caracteriza por ser muy celosa con la gente que trabaja con ella y la rodea. Sin embargo, cuando Nicki y Donna fueron sus coristas, ésta última hizo colaboraciones con la estadounidense Belinda Carlisle en los coros, y con la francesa Mylène Farmer salió de gira en el tour del disco “Anamorphosee”.

53- A esto se suma que tanto Belinda Carlisle, Mylène Farmer y Madonna han compartido al mismo fotógrafo: Herb Ritss, responsable de sus más célebres sesiones de estudio.

54- A comienzos del 2000 dejó de tocar la canción “Material Girl”, pues atravesaba una fase mística que no le permitía pensar en el dinero, ya que no representaba sus valores.

55- En 2004 se convirtió en la artista femenina más rentable de la historia al ganar 50 millones de dólares en un solo año, casi un millón por semana.

56- En enero de 2008 la revista Forbes anunció que Madonna era la mujer más rica en el mundo de la música. Entre junio de 2006 y junio de 2007 había recaudado 72 millones de dólares.

57- Su fortuna se basa en la venta de discos, entradas, derechos de autor, perfumes y su línea de ropa para H&M.

58- En 1994 la islandesa Björk declaró no ser una fanática de Madonna, pero que admiraba su trabajo. Es por eso que le escribió “Bedtime Story”, cuyo nombre original era “Let ́s get Unconscious”, sólo bajo una condición: no reunirse jamás con la estadounidense.

59- “Ray of Light” (1998) reunió a Madonna y a William Orbit. Este trabajo consiguió el beneplácito de la crítica, cuatro premios Grammy y más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

60- “Love don ́t live here Anymore”, “I Want You” y “American Pie” son algunos de sus covers más destacados.

61- De hecho, “Love don ́t live here Anymore” aparece como cover de ella misma, pues está incluido en los discos “Madonna” y “Something to Remember”, recopilación de sus grandes baladas.

62- En octubre de 2016, Madonna prometió practicar sexo oral a los hombres que votasen por Hillary Clinton. Ganó Donald Trump.

63- Ha colaborado con varios cantantes, entre ellos MIA, Nicki Minaj, Rita Ora, Katy Perry, Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y Dua Lipa. 64- Christopher Walken (“Bad Girl”), Danni Aiello (“Papa don ́t Preach”) y Goran Višnjić (“The Power of Goodbye”) son algunos de los actores de cine y televisión que han participado en sus videos.