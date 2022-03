El bajista Sergio Vega ya no será parte de la banda estadounidense Deftones , después de 12 años en la formación titular.

La decisión la dio a conocer a través de una transmisión vía Instagram, donde detalló que no llegó a acuerdo en la negociación de su contrato con el colectivo que lidera Chino Moreno, en específico sobre su rol en el grupo.

Vega llegó a Deftones en reemplazo de Chi Cheng en 2009, después que este cayera en coma luego de un accidente automovilístico que en 2013, tras una larga agonía, terminó quitándole la vida.

Desde entonces, el bajista nunca se convirtió en un “miembro oficial” de la agrupación a pesar de cruzar una década en el puesto.

“Se les pidió que me brindaran el mismo enfoque como compositor y arreglista. También me dijeron que, al igual que Frank (Delgado, otro integrante), el tiempo me llevaría a convertirme en miembro oficial. He trabajado con la banda durante 12 años, y en cada inicio de ciclo preguntaba sobre convertirme en un integrante oficial”, confesó.

“El covid-19 fue un punto de quiebre para mucha gente y comencé a cuestionar mi lugar en la banda y el futuro que quería para mi carrera. Realmente comencé a necesitar algo estable, porque, en ese momento, mi contrato con ellos fue cancelado”, agregó.

“Un día recibí una llamada de los muchachos sobre una situación interna y me preguntaron si podía volar a Los Ángeles para ayudar a resolverlo. Dije, por supuesto, ‘podemos manejar mi situación más tarde, pero no puedo volver a mi contrato anterior’”, señaló.

De acuerdo al relato de Vega, mediante abogados, le ofrecieron el mismo contrato de siempre. “En ese momento, estaba claro que no había oportunidad de crecimiento para mí, así que rechacé la oferta. Y luego llamé a los muchachos de inmediato para ver dónde estaba la falta de comunicación y resolverlo, pero no hubo respuesta”, dijo.

Hasta el momento, Deftones no se ha referido a la salida del bajista. “Un par de días después, recibí un correo electrónico de su abogado diciéndome que retiraba su oferta y me deseaba lo mejor. Así que dejé la banda a principios del año pasado y desde entonces me he centrado en mi grupo Quicksand, además de trabajar como productor y autor para otros artistas y proyectos”, apuntó.