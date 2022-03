La cantante Dua Lipa fue demandada por una banda de reggae de Florida (California) a raíz del presunto plagio de una de sus canciones más populares: “Levitating”, del álbum “Future Nostalgia” (2020).

Se trata de la agrupación estadounidense Artikal Sound System, que asegura que la británica de origen albanokosovar copió “Live Your Life”, composición de 2017.

De acuerdo al portal de Billboard, la denuncia fue presentada en el tribunal federal de Los Ángeles. “Es muy poco probable que Levitating se creara de forma independiente”, señalan en el texto.

Según Artikal Sound System, Dua Lipa y su equipo compositor (Clarence Coffee Jr, Sarah Hudson, Stephen Kozmeniuk y el coautor y productor Stuart Price) tuvieron “acceso” a la pieza, aunque en el escrito presentado ante el tribunal no especifican cómo.

“Live Your Life”, que no está en Spotify pero sí en SoundCloud, donde supera las 34 mil reproducciones, se ha viralizado con rapidez en las últimas horas (según el matutino británico The Guardian, sólo en YouTube un video con la pista registró más 12.000 visitas en 10 horas).

La acción legal por el supuesto plagio de Dua Lipa también apunta al sello de la artista, Warner Records, y busca una indemnización por las ganancias de “Levitating” y los costos por “daños y perjuicios”.

Consultada por el matutino inglés, desde el equipo de la intérprete (quien por estos días está de gira con el “Future Nostalgia Tour”, el mismo que la traerá a Chile en septiembre de este año), optaron por no referirse a la demanda.

A continuación, escucha “Live Your Life” de Artikal Sound System:

Ahora, escucha “Levitating” con Dua Lipa en colaboración con DaBaby:



