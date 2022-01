En diálogo con el matinal “Good Morning America”, Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, rompió su silencio y se refirió a su actual relación con la “Princesa del Pop”.

Allí, aseguró estar “feliz” por el término de la tutela legal que por 13 años ejerció su padre, Jamie Spears, sobre el patrimonio y los asuntos personales de la cantante. A su vez, aseguró que no siempre estuvo al tanto de lo que allí ocurrió.

Tras la recuperación de su libertad, J.L reconoció que el lazo entre ambas se deterioró: “Ese amor sigue ahí al 100%. Yo quiero a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella y lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición”, dijo.

Su visita al estudio ocurrió en el marco de la presentación del libro “Cosas que debería haber dicho” (“Things I Should Have Said”), donde habla directamente de Britney y su familia.

“Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana. Cuando necesitaba ayuda, establecía formas para ayudarla. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba, para seguir adelante y terminar esa tutela”, dijo.

“Si ella quería hablar con otras personas, entonces yo ayudaba”, recordó, y citó un supuesto enlace con el abogado Samuel D. Ingham III, defensor de la cantante en 2008, casi al inicio de la custodia.

Britney versus Jamie Lynn Spears

“Incluso hablé con su equipo legal anterior, y eso no terminó a mi favor”, dijo la otrora actriz de “Zoey 101”, quien negó haber participado en los fondos económicos de su hermana.

Sobre su posición concreta durante los 13 años, Jamie Lynn Spears vaciló: “No se trataba de estar de acuerdo con la tutela. Todo el mundo tiene una voz, y debe ser escuchada”, dijo, negándose a responder.

En diciembre pasado, mediante redes sociales, Britney hizo una crítica explícita a su familia cuando se refirió a su alejamiento de los escenarios: “La gente no tiene idea de las cosas horribles que me hicieron… Y después de lo que he pasado, tengo miedo de la gente y del negocio”.

“Realmente me lastimaron. Dejar de hacer mi música es mi forma de decir ‘fuck you’, en un sentido en el que solo beneficia a mi familia (…). Estoy aquí para recordarle a mi familia blanca-elegante que no he olvidado lo que me hicieron, ni lo olvidaré jamás. Mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente”, agregó.