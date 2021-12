La cantante reveló en redes sociales las razones que la alejan, hasta el día de hoy, de la industria musical. "Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente", escribió la estadounidense.

¿Por qué Britney Spears dejó de grabar música nueva desde 2016? ¿Por qué pararon abruptamente sus actuaciones en vivo si la tutela legal ya es cosa del pasado?

Las respuestas a estas interrogantes fueron contestadas por la propia cantante en su perfil en Instagram, medio donde ha explicado a cuentagotas, de cara a sus fans, las decisiones artísticas que ha tomado en los últimos años.

“Elegí el enfoque de la falsa negación, ‘todo está bien’, porque no quería causar conflicto. Era agradable, falsa y estaba absolutamente gritando por dentro”, escribió en su cuenta en Instagram.

“Estuve 13 años interprendo nuevas canciones y remezclas de las antiguas. Tuve dos meses de descanso entre cada escenario durante cuatro años en Las Vegas… Fue una trampa para hacerme fallar, pero sabía exactamente lo que quería que vieran mis (fans)”, recordó con pesar la cantante, responsabilizando directamente a su familia de su alejamiento de la industria.

“Tanto tiempo perdido solo para avergonzarme y humillarme, y creo que a la mayoría le parece extraño por qué ya ni siquiera hago música”, deslizó.

Sobre su postura actual, dejó algo en claro: “La gente no tiene idea de las cosas horribles que me hicieron… Y después de lo que he pasado, tengo miedo de la gente y del negocio”.

“Realmente me lastimaron. Dejar de hacer mi música es mi forma de decir ‘fuck you’, en un sentido en el que solo beneficia a mi familia, al ignorar mi trabajo real… Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar”, añadió.

El comentario de la cantante llega a días de una difusa broma en redes sociales, donde aseguró que tenía una “nueva canción en proceso”.

“Estoy aquí para recordarle a mi familia blanca elegante que no he olvidado lo que me hicieron, ni lo olvidaré jamás”, enfatizó Britney. “Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente… Tocar mi propia bocina y ver mis logros pasados realmente me ayudó”, dijo.