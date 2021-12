Mediante una declaración escrita en inglés y español firmada por ambos, Sting y Peter Gabriel se refirieron en extenso a las elecciones presidenciales de este domingo.

“Hemos apoyado los derechos humanos del pueblo de Chile durante décadas y su campaña para que haya justicia y que los responsables de la ‘desaparición’ de miles de compatriotas durante los oscuros días de la dictadura de Pinochet rindan cuentas”, se lee al inicio del mensaje, compartido en sus respectivos sitios webs oficiales.

En esta línea, agregaron: “Nos preocupa sobremanera que los logros tangibles conseguidos desde la restauración de la democracia hace más de 30 años puedan perderse al elegir a un partidario y apologista declarado de los abusos del antiguo y brutal dictador”

“Instamos a todos los chilenos de edad y especialmente a los jóvenes a salir a votar. Y a votar por la esperanza y por un futuro en el que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en una nueva constitución”, añade el texto.

Ya al final del mismo, el ex The Police y el ex Genesis aseguraron entender “los temores que llevan a la elección de muchos líderes populistas. Pero les pregunto si esos líderes han dado realmente a sus países lo que ustedes sueñan para Chile. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos”.

En redes sociales, el post rápidamente se convirtió en viral.

La publicación, además, fue acompañada por una fotografía en blanco y negro de João Pina que muestra desde sus graderías el Estadio Nacional, inmueble que fue utilizado como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet.