Mediante un video compartido en redes sociales, el cantautor español Joan Manuel Serrat se refirió a la próxima segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

En la instancia, el catalán primeramente instó a los ciudadanos nacionales a ejercer su sufragio el próximo domingo, lo que acompañó con un mensaje de apoyo a Gabriel Boric.

“Desde Barcelona quiero hacerles llegar a todos ustedes mi más cariñoso y fraternal saludo. Quiero estimularles para que el próximo domingo 19 salgan todos a votar”, sostuvo.

“Si yo pudiera, si me dejaran, si yo fuese chileno ese 19, me levantaría temprano y me iría a votar. Feliz me iría a votar por Gabriel Boric, piensen que el futuro está en juego, y en sus manos, que viva Chile”, agregó.

Hay que señalar que este jueves también hizo presente su apoyo el actor estadounidense Viggo Mortensen, quien también se mostró a favor del candidato de Convergencia Social.

“Un cariñoso saludo a todos los chilenos… Ustedes el próximo 19 de diciembre van a elegir un nuevo presidente. A mi ver, es una elección entre el pasado y el futuro”, indicó.

“Entre José Antonio Kast, el candidato de la regresión, y por ende de la represión de cierta parte del pueblo, y Gabriel Boric, el candidato de la progresión y, por ende, de la inclusión de todo el pueblo”, concluyó.