La cantautora de pop electrónico pensó en la baladista para su último sencillo. "Se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood", señaló.

Un simbólico cruce generacional. Así podría ser descrita “Dunas”, canción donde Javiera Mena invita a Myriam Hernández en calidad de colaboradora de su último sencillo.

“Dunas es una canción inspirada en el sonido ochentero de Prince. Su letra la hace una canción muy sensual, de hecho se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood”, señaló la cantautora pop.

“Habla sobre el deseo, un deseo no concluido, en imágenes del desierto, es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes”, describió.

En las inspiraciones del sencillo, destacan las zonas desérticas del norte chileno, propuesta estética que ilustra del videoclip de “Dunas”, ya disponible en plataformas de streaming.

La secuencia hace una referencia indirecta al recordado clip de “El Hombre Que Yo Amo”, el primer gran éxito internacional de Myriam Hernández, tanto en enfoques como en el desarrollo del mismo.

De gira

Por ahora, Javiera impulsa el “Entusiasmo Tour”, gira que la tiene recorriendo Chile y que la llevará a Argentina, Perú, México, Colombia y otros países aún por confirmar.

En la nación cafetera, participará del Festival Estéreo Picnic junto a grandes artistas, como J Balvin, Foo Fighters, The Strokes, Martin Garrix y Doja Cat, entre otros.

Se trata de la gira promocional de “I. Entusiasmo”, EP publicado por Javiera Mena este año que ya tiene una “edición deluxe”. Revisa el videoclip de “Dunas”.