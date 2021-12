El columnista de espectáculos Chris Richards, especialista del tradicional diario estadounidense The Washington Post, ha causado controversia en el "universo beatle". ¿Su principal queja? La obsesión de la cultura pop por negarse a decir adiós.

Diversas reacciones ha causado en el mundo “The Beatles: Get Back”, serie documental que debutó en Disney+ hace exactos 7 días con una premisa para nada fácil: mostrar otro ángulo de las sesiones de grabación de “Let it be”, el último disco de estudio publicado por el cuarteto.

A pesar que la amplia mayoría de críticas han sido favorables al trabajo del director Peter Jackson (“El señor de los anillos”), la opinión de Chris Richards, especialista en espectáculos del tradicional diario estadounidense The Washington Post, ha dividido aguas entre los fans de la banda y del mismo documental.

“Los Beatles están sobrevalorados. Esa es nuestra culpa, no la suya”, es el título del artículo que ya se convirtió en viral en redes sociales.

Esta es su tesis: “Esta banda hizo una música profundamente hermosa, y como sociedad y especie, nos cuesta mucho despedirnos de las cosas que amamos. Entonces, para facilitarles las cosas a todos, nuestra cultura pop actual se inclina por el rechazo total a la idea de fin. Ninguna franquicia de Hollywood dejará de ser reiniciada, ningún metraje antiguo de los Beatles pasará desapercibido”, se lee en el texto.

“Los ricos se vuelven más ricos, nuestra imaginación se empobrece y no se permite que nada termine… Es por eso que tantas personas decidieron pasar casi ocho horas de sus salvajes y preciosas vidas viendo The Beatles: Get Back durante el fin de semana festivo reciente (en EE.UU)”, agrega.

A su juicio, la docuserie resulta “interesante, irritante, dulce, embrutecedora, esclarecedora, castigadora, satisfactoria, totalmente absorbente, en última instancia innecesaria y todavía bastante genial”.

A pesar de lo anterior, Richards no se permite caer en el juego de la nostalgia: “Innumerables bandas han marcado sus respectivos descensos con lágrimas, puños o algo peor. Es bueno tener pruebas de que los Beatles no se fueron así”, reflexiona.

“Get Back ofrece horas y horas de metraje de ensayo y ruidos sin timón, bromas, discusiones, vacilaciones y afinación de guitarra que lo acompañan… A menos que Jackson crea que vale la pena ver casi todo lo que hicieron los Beatles (y podría hacerlo), la sugerencia tácita aquí es que las cosas hermosas y nítidas deben surgir del tedio descuidado. ¿O quizás es que el arte serio puede y debe ser ridiculizado?”, dice.

“Ya se ha hecho mucho alboroto en línea por una escena temprana en la que McCartney parece abrir su mente y arrebatar la canción “Get Back” de la nada.. Y sí, es emocionante ver la melodía materializarse bajo las yemas de sus dedos tan rápidamente, pero ¿la gente realmente se sorprende al saber que las canciones pop no se escriben en grandes escritorios de roble con plumas sobre copas de coñac? Como en la vida, las canciones simplemente ocurren”, enfatiza el reportero.

“Es una pena que Jackson no confíe en nosotros para captar la potencia de ese momento. Cuando McCartney comienza a escribir Get Back en su bajo, aparecen letras amarillas en la pantalla: ‘Lo que está a punto de surgir se convertirá en el próximo single de los Beatles’. Oooh”, ironiza.

Casi a modo de conclusión, Richards escribe: “La música que estos cuatro grabaron entre 1962 y 1970 es suficiente para sostener una vida de disfrute, fácil. Pero también hay un mundo entero de música nueva que se está creando en este mismo momento, y ya se nos está pasando de largo”.

Luego, para cerrar, advierte: “Sí, tenemos que hacer espacio para que el pasado y el presente coexistan en nuestras vidas de escucha, pero si estamos más emocionados por pasar ocho horas volando con los Beatles que abriendo nuestros oídos a lo que este mundo tiene para ofrecernos hoy, imagina de lo que estaremos de duelo dentro de 50 años”.

La publicación del artículo desató un álgido debate tanto en redes sociales como en medios de comunicación estadounidenses.

¿Estás de acuerdo con los dichos del especialista? Te leemos en los comentarios.