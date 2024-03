La actriz chilena, Magdalena Max-Neef, generó gran debate en redes tras criticar la política cultural del gobierno de Gabriel Boric. Su colega, Patricia Rivadeneira, salió públicamente a responderle.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada“, expresó Max-Neef en diálogo con Radio Futuro.

“(Los actores) somos lo más llorones que hay… Todo el tiempo estamos llorando. Porque no nos ganamos esto, porque no nos ganamos lo otro. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año, y empiezan a alegar que ‘el gobierno no apoya la cultura’”, añadió la intérprete.

Patricia Rivadeneira responde a Magdalena Max-Neef

“Mira, la única vez que nos hemos ganado algo, fue un mini requetecontra mini Fondart para poner un aire acondicionado, eso es todo lo que nos ha regalado el Estado“, prosiguió la actriz.

“A mí el gobierno no me ha auspiciado nada, no he recibido ni una sola cosa del gobierno de Boric, así que por favor, dejen de hablar estupideces. (El gobierno) ni de Bachelet, ni de Piñera, ni de ninguno”, lanzó quien personificó a “Mirnita” en la serie Los Venegas.

El registro de los dichos de Max-Neef fue subido a las redes sociales de Radio Futuro, espacio donde Patricia Rivadeneira le respondió a su colega: “Se equivoca Magdalena cuando habla de que el gobierno regala“.

“Las licitaciones y concursos no son regalos, como tampoco el fondo de salud es un regalo del estado“, agregó Rivadeneira. “Son servicios que los estados intercambian con los servicios que los ciudadanos prestan a la comunidad”, continuó el rostro de telenovelas.

“Por otra parte no todo el teatro es igual. Como la música hay rock, ópera, etc. Lo mismo en el teatro hay comedia, tragedias, teatro que es experimental no es lo mismo que un clásico etc, etc. No confundir todo con todo“, cerró Patricia.