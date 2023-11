A través de su cuenta de X (Twitter), guitarrista de Rage Against the Machine, entregó sus condolencias por la muerte de Joan Jara, viuda del cantautor chileno torturado y asesinado en dictadura, Víctor Jara.

“Descanse en paz Joan Jara, viuda de Víctor Jara. Una luchadora de toda la vida por la justicia y los derechos humanos, falleció a los 96 años. El 28 de noviembre, el asesino de Jara finalmente será extraditado de Estados Unidos gracias a sus esfuerzos”, dijo el artista en sus redes sociales.

Junto al mensaje, Morello posteó una fotografía donde aparece abrazando a la activista de los derechos humanos.

Rest in peace, Joan Jara, Victor Jara’s widow. A lifetime fighter for justice & human rights she passed away at 96. On Nov. 28 Jara’s murderer will finally be extradited from the US thanks to her efforts. pic.twitter.com/9qDQbiwBEG

— Tom Morello (@tmorello) November 13, 2023