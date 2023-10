Anime Expo Santiago, la principal convención de anime, comics, mangas, música y videojuegos de Chile, anunció la parrilla de artistas internacionales para su edición número 31, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de febrero de 2024 en el Centro Cultural Estación Mapocho.

El tradicional evento, que se realiza desde 2002 y que en su última edición congregó a más de 15 mil fanáticos, presentó un nuevo concepto para su siguiente versión, denominada como Anime Expo Santiago – Anisong Matsuri y que pondrá especial énfasis en shows musicales.

Es por ello, que este año contará con una importante parrilla internacional de música, entre los confirmados destaca sobre todo Ayumi Miyazaki, cantante oficial de la serie Digimon, que dio vida a sus temas desde tiempo memorables.

En la lista completa también se encuentran:

YURiKa: artista de series como Beastars, Little witch Academia y Romantic Killer.

Coda: conocido por interpretar canciones de JoJo’s Bizarre Adventure.

Luna Haruna: cantante de temas de series como Sword Art Online, Saekano y Fate/Zero.

ZAQ: cantante tras canciones de animes tales como Trinity Seven, Classroom Of The Elite y Food Wars.

Stereo Dive Foundation: de series como That Time I Got Reincarnated as a Slime, Yuukoku no Moriarty y Gangsta.

nano.RIPE: dúo musical conocido por canciones de Hanasaku Iroha, Bakuman y The Devil is a Part-Timer.