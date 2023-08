En la era digital actual, los hábitos de lectura están evolucionando rápidamente, y una forma de disfrutar de la literatura y que ha ganado popularidad significativa, corresponde a los audiolibros. Una experiencia única y envolvente que combina lo mejor de la literatura con la comodidad y versatilidad de la tecnología moderna.

Con un crecimiento exponencial de las plataformas de streaming, los audiolibros permiten el acceso a miles de títulos en múltiples géneros como nunca antes para los amantes de la literatura.

La popularidad de los audiolibros puede atribuirse a una serie de factores que los convierten en una opción atractiva para los lectores de todas las edades, siendo uno de los principales la conveniencia, ya que con los audiolibros, los lectores pueden sumergirse en una historia mientras están en movimiento y así aprovechar el tiempo de una manera más productiva y enriquecedora.

Anteparaíso

Ante este escenario de nuevas tecnologías y formatos, es que la editorial Penguin Random House ofreció al Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, transformar su libro Anteparaíso en un audiolibro, grabado con su propia voz en el estudio de grabación y escuela de doblaje, Sudamerican Voices, en Santiago. La obra estará disponible penguinlibros.com.

Al respecto, Zurita señaló que “ha sido una buena experiencia, porque yo leo mucho, hago muchas lecturas en vivo, entonces grabarlo es como fijarlo. Yo creo que los poemas tienen que resistir todos los niveles, y uno de esos niveles que tiene que resistir es la lectura oral, entonces los audiolibros son una forma de libro que a mí me gusta, en poesía me gusta mucho si son grabados por los mismos autores. Esta forma (audiolibro) me parece una forma ordenada, bella y tan concreta de hacerlo”.

Grabación audiolibro

Para la grabación de Anteparaíso, Penguin Random House confió esta gestión a Sudamerican Voices (SUD), estudio de grabación y escuela de doblaje que actualmente cubre distintas áreas del desarrollo de la voz, generando espacios con tecnología de punta. Según explica Cecilia Valenzuela, CEO y fundadora de SUD, “tenemos estudios con equipos de alta gama, tanto como para grabar audiolibros, como también para desarrollar otro tipo de trabajos, como doblaje y podcast. En esta ocasión en particular, ha sido un placer trabajar con Raúl Zurita”.

La narración en los audiolibros desempeña un papel fundamental en su atractivo. Muchos de estos libros para escuchar son narrados por voces profesionales, actores conocidos o incluso los propios autores, como es el caso de Anteparaíso de Raúl Zurita, quienes brindan una interpretación única y auténtica de la obra. La habilidad para transmitir emociones y dar vida a los personajes crea una experiencia de lectura enriquecedora y emocionante.

La editorial hizo este ofrecimiento al escritor porque “existe una reconocida tradición de poetas chilenos que registran su obra en formato sonoro, desde los Veinte poemas de amor de Pablo Neruda hasta los Poemas y antipoemas de Nicanor Parra. Nosotros queremos aportar junto con Raúl Zurita a esa tradición con una de las obras poéticas fundamentales de los últimos cincuenta años”, comenta Melanie Jösch, directora editorial de Penguin Random House.