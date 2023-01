Tres servicios a honorarios al Consejo Para la Transparencia, entre ellos el comentado y polémico “cómic” viralizado hoy en las redes sociales de la corporación autónoma de derecho público, figuran en el historial del actor José Luis Bouchon, a quien a más de alguno su rostro le resultará familiar a raíz de su pasado televisivo y teatral.

“Se encomienda las labores accidentales de asesoría en comunicación efectiva y media training al presidente del Consejo para la Transparencia”, se lee en la descripción del trabajo que llevó a cabo en mayo y junio de este año, tal como detalla el portal del propio CPLT.

Por dicho servicio, Bouchon recibió, en tres cuotas, una remuneración de 455.840 pesos durante los dos meses en cuestión, y de acuerdo al citado informe, sin viáticos de por medio. Por “Choriza y Pillín”, el criticado cómic que tenía como fin “reforzar y masificar el conocimiento de la ley de transparencia y el acceso a la información” (en palabras de la CPLT), la cifra se elevó a un millón de pesos.

“Es impresentable, casi cómico, porque ellos están hablando de transparencia y lo hacen a través de algo que se supone que es un cómic, con una calidad muy deficiente, entonces queda demostrado que no hicieron una convocatoria abierta, como debió ser. Me da lata y risa a la vez”, comenta a BioBioChile Felipe Benavides, guionista y presidente de la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena.

La carrera artística de Bouchon, desde luego, se ubica lejos de la narración gráfica: estudió Teatro dos años en la Universidad Arcis, para luego complementarlos con un paso de otros dos años en la academia The New Actor`s Workshop, con sede en Nueva York.

En las tablas, en la década pasada, ofició como dramaturgo en las exitosas obras “La Invitación” (2011) y “La Invitación II” (donde el público presenciaba el montaje teatral en un departamento), además de “Acerca de Mí”, donde actuaban Andrea Freund y Francisco Gormaz.

En TV, a su vez, fue parte de las teleseries de Canal 13 “Hippie” (2004) y “Primera Dama” (2010), además de trabajar en las series “Amar y morir en Chile” (basada en el atentado del FPMR a Pinochet en 1986), “Cobre” y “Héroes”, entre otras, esta última basada en las biografías de los próceres de la patria.

En cine, también integró el elenco de “03:34 Terremoto en Chile”, un mediático filme inspirado en la tragedia de 2010 que fue estrenado un año después del hito.

Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena: “Ni un niño de Kinder lo habría hecho de esa manera”

“Nosotros tenemos una tradición antiquísima de narradores gráficos. De hecho, en los 70, fuimos potencia latinoamericana, con cómics como el Doctor Mortis, Mampato, etc. Entonces es bien particular el tema: hablan de transparencia, y el proceso no es transparente. Yo nunca escuché que estuvieran haciendo una, y los resultados son paupérrimos”, reflexiona Benavides, sin esconder la jocosidad que le causa el cómic de Bouchon.

“El tema pasa por una desinformación y falta de conocimiento, y por quienes hacen este tipo de cosas. Yo creo que, también, es culpa de nosotros, los narradores gráficos en general, porque no nos ponemos exquisitos al momento de hablar de estos términos: la narrativa gráfica es lenguaje, en general, y los formatos son el cómic, el manga, etc. Entonces, como hay desconocimiento, cualquier persona que pueda dibujar, o plasmar ideas a través de un dibujo, lo llaman para hacer un cómic. Eso pasa mucho en publicidad”, cuenta el también comunicador digital y Master en Escritura Creativa.

Para Benavides, “otra vez” se desperdició una gran oportunidad de utilizar el cómic como herramienta comunicativa: “El experto sabe qué colocar en qué lugar, para entregar el mensaje adecuado, en el momento adecuado, entonces se pudo hacer algo especial para redes sociales. Porque leer ese cómic es imposible. “, cuenta.

“Los textos no se leen, son demasiado pequeños, sin contar todo lo horrible que es la gráfica. Un experto que trabaja en esto, en contar historietas por redes sociales, pudo haberle sacado todo el provecho a esas herramientas”, asegura.

Desde la Cooperativa de Narrativa Gráfica Chilena, argumentan que otro aspecto deficiente de la “obra” de Bouchon es “el guion, que es muy fome”. “Agarraron unos textos y los pegaron ahí, que no tienen mucho sentido.Usaron nombre de protagonistas que intentaban ser graciosos (“Choriza y Pillín”). Y el dibujo… No tengo palabras para explicar lo malo que está hecho el dibujo, en todo sentido”.

En ese punto, Benavides detalla: “En figura humana, en proporción, en fondo, en perspectiva, hay un montón de errores que ni un niño de Kinder lo habría hecho de esa manera. Y si la idea era intencional, tampoco se logró… Está demasiado horrible. Yo creo que la persona que lo hizo le pasaron el dibujo y lo dibujó en Power Point o en Paint… Que me perdone esa persona, pero tampoco tenia por qué saber de estos conceptos”, puntualiza.