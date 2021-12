Estrenos internacionales destacados por sus historias en torno a música y músicos, sin sesgos de género, nacionalidades ni generación, se darán cita en la edición 17 del Festival In-Edit Chile. Entre la selección oficial internacional destaca Moby Doc, The Beatles and India y Nueve Sevillas, un documental que transita por el nuevo flamenco a través de retratos de personajes del baile , el cante, la poesía y el activismo en voces de Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche y Rocío Molina.

En esta nueva versión el festival presentará una cartelera híbrida. De modalidad presencial en Santiago, también se podrá acceder de forma liberada desde todo el país a través de su canal online, el que incluye una veintena de films nacionales e internacionales que estarán disponibles a partir del 7 de diciembre. El total de títulos extranjeros confirmados para la edición que irá del 7 al 14 de Diciembre incluye relatos sobre rock, transgresiones punk, vanguardia feminista y sonidos exóticos al extremo.

Los abonos y entradas para las funciones presenciales que se realizarán en distintos teatros de Santiago, pueden adquirirse a través de la web www.inedit.cl, mientras que en www.ineditchileonline.cl, podrán verse títulos internacionales como “Crock of Fold”, “Faith and Branko”, “Symphony of Noise”, “White Riot”, “All I Can Say”, “Don’t Go Gentle: A Film About Idles”, “Medium”, “Universe”, “Billie” y “Suzi Q”.

Programación

Las películas documentales estarán disponibles desde el 7 al 14 de diciembre en la plataforma aseguradas para quienes deseen pagar su pase y ver online, pero gratuitamente solo se podrán ver hasta completar los visionados disponibles. Esta cartelera en línea incluye uno de los títulos más comentados durante 2020, se trata del autorretrato “Don’t Go Gentle: A Film About Idles”, en el que el quinteto rock de Bristol “Idles”, explica cómo el sentirse unos marginados sin futuro, fue el combustible de su historia de éxito y de una inusitada conexión emocional con sus fans.

Otros documentales son “Billie”, la historia de la más grande cantante de jazz del siglo XX, Billie Holiday, con un relato de las voces directas de quienes la conocieron. “Suzi Q”, un interesante relato sobre Suzi Quatro, quien fue la primera mujer al frente de una banda de rock, en voz y bajo eléctrico; la primera en componer sus propias canciones y en tener un hit internacional.

En lo nacional, también destacan “Zurita y los Asistentes”, protagonizada por el poeta nacional Raúl Zurita, Gonzalo Henríquez y su banda “González y Los Asistentes”, durante sus presentaciones en vivo y en estudios de grabación, “que han dado pie a vivas sesiones poético-rockeras de inigualable alcance”, dijeron. Por su parte, el estreno de “Violeta Existe”, que muestra el proceso de trabajo de sus nietos Ángel y Javiera Parra, junto a su hijo, en torno al más clásico de sus discos, en el contexto del centenario de la multiartista en 2017.

Competencias y secciones

Como cada año se incluyen las competencias Internacional y Nacional, para Largos, Cortos y Videoclips. Otras secciones dentro de la programación son Splendit, que es una especie de repesca de documentales que ya estuvieron en pasadas ediciones; selección musicapopular.cl, donde exhiben música chilena de vínculo patrimonial; y Poderosas, centrada en historias de mujeres en la música.

La programación podrá verse a través de su canal online, un espacio que ha sido diseñado pensando en una navegación amable, lo que les ha permitido incorporar a audiencias de otros lugares del país, y así ampliar el acceso a la programación de In-Edit Chile.

Puedes ver el tráiler de las películas a continuación

In-Edit Pro

In-Edit tiene una presencia de larga data en Concepción, que años constituyó una de las citas más valiosas para la audiencia del Biobío, en donde estuvo presente los años 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019, con estrenos exclusivo del género en espacios emblemáticos para la cultura penquista. “Nos encantaría volver a estar presencialmente en Concepción, siempre ha sido una ciudad importante para nosotros como festival, pero en este momento, en que la situación está super inestable, cuesta mucho proyectar, hay muchos factores que considerar, por eso se nos hace imposible, sin embargo quisimos liberar parte de nuestra programación para que todos puedan disfrutar de In-Edit”, dijo Javiera Undurraga

Las historias que se conocen a través de In-Edit Chile se miran, se escuchan y también se conversan. In-Edit Pro es el espacio en el que la realización audiovisual en torno a la música es una invitación al debate y aprendizaje, para que lo/as seguidores del festival, responsables de proyectos, trabajadores y estudiantes del área aprendan de profesionales de la industria.

Charlas

Miradas femeninas en el cine y la música

Creadoras de la escena local comparten sus experiencias en el cine y la música.

Fecha: 8 de diciembre | 12:00 h.

Lugar: vía streaming previa inscripción

Formulario de inscripción

Modera: Lorena Giachino. Periodista, documentalista y docente. Trabajó por más de 20 años como realizadora y productora para diversas series de la Televisión chilena y para producciones internacionales de People and Arts & BBC; La Sette, de Italia; Discovery Channel. Hoy se dedica a la docencia, al desarrollo de contenidos audiovisuales y a sus próximos proyectos documentales.

Panel:

Javiera Parra. Cantantautora chilena. Líder del grupo Javiera y los Imposibles, cuenta con varios discos en bandas y colaboraciones. Participa junto a su hermano y su padre de un homenaje a su abuela, Violeta Parra, en el documental Violeta existe, parte de nuestra programación 2021.

Susana Díaz. Realizadora independiente. Varios de sus documentales han sido parte de la programación de IN-EDIT CHILE a lo largo de los años (Supersordo; Historia y geografía de un ruido; Hardcore: la revolución inconclusa). Docente de la Escuela de Cine de Chile y Escuela Contracine. Miembro del colectivo Sanfrik Festival de Contracine Nacional.

Eva Vera. Realizadora audiovisual y directora de fotografía. Ha trabajado en videoclips y es directora del documental Fem Rock. Actualmente trabaja en un documental (La voz escrita) y en una serie sobre la historia del feminismo en Chile. Es una de las gestora de NOA (Nosotras Audiovisuales), agrupación de mujeres y disidencias trabajadoras del audiovisual en contra del cine patriarcal.

Manual de una banda sonora

Distintas formas de hacer música para producciones audiovisuales según la visión de experimentados artistas.

Fecha: 10 de diciembre | 12:00 h.

Lugar: vía streaming previa inscripción

Formulario de inscripción

Modera: Joanna Reposi (equipo In-Edit Chile)

Panel:

Angela Acuña. Chelista y compositora de formación clásica, es crédito recurrente en música incidental para cine, teatro y televisión. Cuenta con discos solistas, en colaboración y junto a su banda Malabia.

Juan Cristóbal Meza. Pianista, compositor y productor. Autor de música para cine, teatro, documentales y cortometrajes. Son suyas las partituras de conocidas películas chilenas, tales como Fuga (2006), Dawson, Isla 10 (2009), Teresa (2009), Patagonia de los sueños (2013), Neruda (2014) y Pacto de fuga (2020).

Camilo Salinas. Pianista y compositor, desde los años noventa despliega su trabajo musical en distintas bandas: Pettinellis, Chico Trujillo, Los Bipolares, e Inti Illimani Histórico, entre otras. Su nombre figura en decenas de bandas sonoras de películas, series de televisión y obras de teatro. En 2017 presentó Solo piano, su primer disco estrictamente solista.

Fantasías animadas en el relato audiovisual

Conversación sobre distintas formas de usar el recurso de la animación para contar una historia en el cine y el videoclip.

Fecha: 14 de diciembre | 10:00 h.

Lugar: vía streaming previa inscripción

Formulario de inscripción

Modera: Esteban Vidal

Panel:

Joaquín Cociña. Director de cine y videoclip. Su trabajo como artista y cineasta se desarrolla principalmente en el dúo artístico “León & Cociña”, responsable del premiado largometraje La Casa Lobo (2018) y el cortometraje Los Huesos (2021).

Javier Corcuera. Director de No Somos Nada, documental sobre la banda la Polla Records.