Los retos y el futuro de la industria creativa se expondrán en una instancia de diálogos entre mujeres latinoamericanas que trabajan en diferentes sectores de las industrias creativas. El evento se desarrollará los días 7, 8 y 9 de diciembre vía streaming con acceso gratuito.

La iniciativa Conexiones Unidas: Mujeres en las Industrias Creativas, se desarrolla con el fin de intercambiar experiencias, ideas y promover acciones que contribuyan a la profesionalización, internacionalización y al fortalecimiento de las redes. La instancia, organizada por dos unidades del Goethe-Institut de Sudamérica, es un programa enfocado en las áreas de la música, videojuegos y audiovisual.

El evento de tres días, gratuito e interactivo con el público, contará con la participación de mujeres relevantes en sus áreas, quienes intercambiarán experiencias y proyectos con una audiencia mundial. Estableciendo así redes internacionales para compartir experiencias, potenciar proyectos y reflexionar sobre la visibilización de las mujeres, una tarea urgente, fundamental y relevante que el Goethe-Institut ha venido fomentando a través de importantes convocatorias y actividades.

Esta iniciativa ofrece espacios de diálogo entre actoras relevantes de las industrias creativas de Chile, Brasil y del mundo. “Tiene como objetivo abordar puntos centrales sobre la participación de mujeres en las industrias creativas”, destaca Verena Lehmkuhl, Directora General del Goethe-Institut Chile. “Instancias como éstas promueven el intercambio para el aprendizaje mutuo, contribuyen a la circulación de conocimientos y experiencias en materia de igualdad de género y con ello aportan a la eliminación de brechas, estereotipos y a la construcción de sociedades más justas y plurales”.

Actividades puente: sexismo, empresas y sostenibilidad

El programa incluye tres actividades puentes que se realizarán los días 7, 8 y 9 de diciembre a las 17 horas, a través de una transmisión en vivo desde el Teatro Goethe-Institut Salvador. Se contará con traducción simultánea al español.

Todas las actividades son gratuitas previa inscripción en el sitio web de Goethe-Institut Chile.

Martes 7 de diciembre. 17 horas.

Foco: “Sexismo en las industrias creativas – Estrategias y soluciones”

Invitadas: Margarita Pino (Juegos | Chile) + Luh Maza (Audiovisual | Brasil) + Yemisi Mokuolu (Nigeria / Inglaterra). Modera: Pâmela Lucciola (Brasil)

Aunque en la actualidad hay mayor compromiso social y acciones transformadoras para promover la igualdad de género en las industrias creativas, este sector sigue fuertemente marcado por el sexismo y el desequilibrio entre géneros.

“Hay quienes dicen que los videojuegos pertenecen al público masculino. Aunque casi la mitad de los jugadores son mujeres, se les ha negado espacios en tecnología constantemente diciéndoles que no pertenecen o no saben o no merecen ser parte de esa industria”, destaca Margarita Pino, Production Manager en Jungle Robots y coautora del juego de mesa “Tough Calls: Dystopia”.

Pino agrega que “el contenido de los mismos no es suficientemente representativo, a pesar de que cada vez más salen juegos con miradas de género e inclusión. Aún existen fuertes brechas en remuneraciones, accesos a trabajos y presión social / familiar e incluso educacionales que determinan qué deben y no deben hacer las mujeres. No solo con sus carreras sino que con sus cuerpos y decisiones de vida. Es necesario reducir la brecha y educar a más niñas para que entren a carreras en tecnología, el cambio se debe realizar desde todas las aristas posibles para que sea permanente y no una moda pasajera”.

Miércoles 8 de diciembre. 17 horas

Foco: “Empresas del futuro en las industrias creativas – Posicionamiento, promoción y creación de redes, creación de comunidades y estrategias de venta”.

Invitadas: Alexandra Galvis (Audiovisual | Chile) + Iana Chan (Juegos | Brasil) + Merle Bremer (Música | Alemania). Modera: Val Benvindo (Brasil).

La organización colectiva y la creación de redes de profesionales y de trabajadoras en el sector creativo, ha permitido crear conocimiento en materia de desigualdad de género y empujar cambios a través de la acción colectiva.

“Trabajar en redes y de forma colectiva no trae solo conocimiento. Estamos acostumbradas a una perspectiva en la cual el trabajo en redes es positivo por la posibilidad de compartir conocimiento. Y si bien es así, para mí lo central es compartir experiencias. Entender las distintas percepciones que hay sobre un mismo problema, compartir diagnósticos. El trabajo en red, más aún en labores colectivas como el cine, ha sido vital en nuestro avance como industria. Ha sido el primer paso para construir una industria con un piso común”, señala Alexandra Galvis, productora y directora de Market Chile.

Jueves 9 de diciembre. 17 horas

Foco: “Innovación y sostenibilidad en las industrias creativas – Intersección de lenguajes y áreas, representatividad de los temas, casos de propuestas innovadoras desde la perspectiva de las mujeres, sostenibilidad de las empresas”.

Invitadas: Martina Valladares (Música | Chile) + Raquel Virgínia (Música | Brasil) + Laia Barboza alias Laia Bee (Juegos | Uruguay). Modera: Val Benvindo (Brasil).

“Tradicionalmente, el dominio de la producción simbólica que da sentido e identidad a las sociedades ha sido masculino”, señalan desde la producción del evento. “Por eso, son necesarios los proyectos creativos impulsados por mujeres y diversidades del género, que innovan en las formas de producción, promoción y comercialización de bienes y servicios culturales, artísticos, patrimoniales y construyen nuevos imaginarios sociales”, agregan desde la producción.

“Es muy importante reflexionar sobre cómo los proyectos que están liderados por mujeres o disidencias gestionan las herramientas para ser sostenibles en el tiempo. Generalmente los proyectos que deciden visibilizar las temáticas de género en la cultura, las artes y en general en la vida, tienen que ver con que el grupo humano que decide impulsar determinado proyecto identifica que hay una carencia en el sector y en el contexto que habita”, señala Martina Valladares Co-fundadora de La Matria Fest.

“En nuestro caso, como La Matria, identificamos entre el 2016 y el 2017 -cuando nacimos como proyecto- que las mujeres no estaban de manera masiva presente en los escenarios y que los lineups y las programaciones musicales estaban y en menor medida están, mayoritariamente construidas por bandas lideradas por hombres. Por esa necesidad es que nace La Matria y en todos estos años hemos trabajado en encontrar herramientas para poder diversificarnos, generar nuevas audiencias y tener sostenibilidad en el tiempo”.