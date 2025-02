George Harris califica Viña como "un lugar que no es para artistas internacionales" ¿Es eso correcto?

Este miércoles finalmente ocurrió el descargo de George Harris, quien no tuvo un buen paso por el Festival de Viña del Mar 2025.

Lo cierto es que el comediante, de origen venezolano, entregó ‘quemantes’ declaraciones al medio Telemundo, en Estados Unidos, donde incluso llegó a decir que el escenario de la ciudad jardín no es apto para humoristas extranjeros.

Dichos de George Harris

“Al festival no, lamentablemente no, no es un lugar para artistas internacionales, yo no lo veo así. Tú no puedes tener ningún escenario en cualquier lugar del mundo que motives al público para bajar a un artista”, indicó.

“Tú no lo puedes tener eso no es sano ni para el artista ni para la industria, ni para los medios, para nadie, porque eso es un circo romano y eso ya fue hace muchos años. Ahora lo que nos falta es que nos tiren un animal al escenario para ver si es que nos muerde”, agregó.

Más allá de los aciertos y polémicas que han existido con el humor en Viña del Mar, durante toda su historia, ¿Puede considerarse como cierto lo que dice Harris?

Al menos desde un punto de vista empírico, la respuesta es que no. Ejemplos hay por montones.

El Gran Sandy

El recordado comediante boliviano no triunfó una o dos veces en suelo chileno. Fueron cuatro ocasiones en que hizo reír a la Quinta Vergara. De hecho, son muy pocos los adultos que no recuerdan sus chistes imitando a una persona gangosa.

Sandy estuvo en el festival durante los años 1993, 1999, 2000 y 2004. En todas las oportunidades se llevó los premios.

Jorge Alís

El argentino es otro que ha logrado imponerse en el escenario viñamarino. Lo hizo en dos oportunidades, durante 2014 y 2019.

Alís tuvo propuestas osadas, en donde incluso se mofaba de algunas costumbres de la sociedad chilena, comparándolas con las de su país. Sin embargo, su relato tenía un alto nivel de trabajo, por lo que lograba que nos riéramos de nosotros mismos.

Alejandra Azcárate

Azcárate es una representante del Stand Up Comedy nacida en Colombia, quien contó con un paso bastante bueno por Viña 2018. En ese entonces su receta fue simple y efectiva, apuntar al público femenino.

Logró buena aceptación del público, lo que le permitió realizar más shows en Chile durante aquel año.

Hugo Varela

El comediante argentino visitó Chile en varias oportunidades. En la Quinta Vergara actuó en 1989 y 2005, ambas con éxito y llevándose los premios.

Su humor se basaba en rutinas musicales, en las cuales hacía participar al público. La mayoría de los remates era picarescos, lo que gustaba aún más al espectador chileno.

Edmundo ‘Bigote’ Arrocet

El argentino ‘Bigote’ Arrocet cuenta con el título de ser el humorista extranjero que más veces estuvo en el festival. Se presentó en 1971, 1972, 1974, 1976, 1978, en shows que incluyeron algunas polémicas en plena dictadura.

Carlos García

El trasandino estuvo en Viña 2006 y cuenta con un antecedente no menor: ha sido uno de los pocos en ‘dar vuelta’ un inicio difícil entre pifias.

Lo cierto es que el artista logró ‘domar al público’ a través de una rutina dinámica, lo que demuestra que es posible ganarse al espectador si se tiene sangre fría.

Bonus: Laila Roth

Laila Roth es un caso especial. La argentina se presentó en Viña 2023, sin convencer con su humor y mostrándose extremadamente nerviosa.

Sin embargo, su humildad y personalidad hicieron que el público escuchara con total tranquilidad la rutina, prácticamente no hubo pifias. De hecho, la artista agendó otros shows en Chile, durante ese año.

Y tú ¿ A quién agregarías?