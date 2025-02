Camilo González y Emilia Dides son los nuevos rey y reina del Festival de Viña 2025: ¿habrá piscinazo?

Este miércoles se conocieron el rey y la reina del Festival de Viña 2025, tras la votación de la prensa, quienes escogen a los representantes cada año.

Después de un peleado conteo de votos, los ganadores fueron la Miss Universo Chile, Emilia Dides, y Camilo González, comunicador y CEO del medio Prensa Chilena.

Los nuevos rey y reina de Viña

“Estoy demasiado feliz, agradecerle a todos los que confiaron en nosotros. (…) Estoy en shock”, expresó Camilo, que llevaba años cubriendo el festival y ahora se coronó como rey del evento viñamarino.

Emilia Dides, quien tuvo una reñida competencia con Faloon Larraguibel y Myriam Hernández, manifestó que: “estoy emocionada. Va a ser un reinado maravilloso, voy a cambiar las cosas, quiero usar el espacio que me he ganado a favor de todos nosotros. Muchas gracias por todo lo que me entregan”.

Ahora, solo queda esperar el tradicional piscinazo del rey y reina, que tendrá lugar durante la jornada del jueves, según informaron durante el conteo de votos.