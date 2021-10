Nuevo caso de covid-19 en la convención: Tomás Laibe da positivo e inicia cuarentena

Este domingo el convencional Tomás Laibe informó vía redes sociales que dio positivo a covid-19.

Según señaló en su cuenta de Twitter, este sábado amaneció con síntomas, por lo que no asistió de forma presencial al ex Congreso.

Ante esto, se tomó un examen PCR y se le comunicó que dio positivo a la enfermedad. “Estoy bien, como un resfrío normal”, declaró.

De momento no se han informado los protocolos, ni la cantidad de contactos estrechos. Durante esta semana, el convencional por Aysén concurrió de forma presencial a las sesiones de la CC.

Hace un rato me informaron que soy positivo por covid 19. Ayer amanecí con síntomas, por lo que no asistí de forma presencial al ex Congreso. Estoy bien, como un resfrío normal.

Por favor cuídense. Y los que no se han vacunado, háganlo. La pandemia no ha terminado. Cuidémonos.

