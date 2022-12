Tite vuelve a defender los festejos de sus jugadores y promete más bailes: "Es cultura brasileña"

El entrenador de la 'Canarinha' alzó la voz por las críticas contra las celebraciones de los cracks brasileños.

Este jueves, el entrenador de Brasil, Tite, sacó pecho en conferencia de prensa por el juego alegre mostrado por su equipo tras asegurar que “hay que tener valor” para hacerlo con “la presión” que viven por ganar un Mundial, a la vez que repitió que sus bailes no “menosprecian a nadie” y que forman parte de “la cultura brasileña”.

Al respecto, el DT de la ‘Canarinha’ tuvo que volver a salir al paso de las incómodas preguntas respecto de las celebraciones de sus pupilos.

“Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Ese es el tipo de fútbol en el que creemos”, enfatizó ante los medios internacionales.

En la misma línea, el seleccionador explicó que, al estar al mando del combinado nacional, él debe representar la cultura de la nación, sin importar críticas o detractores.

“No es mi equipo. Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de ella, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, manifestó.

Además, Tite bromeó acerca de si volverá a bailar tras un gol: “Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”.

Una conferencia previa al partido frente a Croacia de este viernes, que inaugurará los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, y en la que volvió a mandar sus mejores deseos a Pelé a la par que esperó que su leyenda “inspire” a la gente valores de “solidaridad, respeto, aceptar las diferencias y convivencia”.

Antes de finalizar, el técnico dio un breve análisis de su próximo rival, selección que viene de eliminar a una de las revelaciones de la Copa del Mundo; Japón.

“De Croacia destacó la altísima calidad técnica en sus tres centrocampistas; aunque también es un equipo con calidad técnica colectiva, capacidad física y persistencia. Reconocemos las virtudes del rival, pero nos enfocamos en repetir nuestros parones de rendimiento, jugar en la excelencia”, cerró.