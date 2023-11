“Anduvo en la Villa”: Guarello aporta dato del 4x400 con Leslie Cooper, madre de atleta, protagonista

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 reveló un nuevo nombre a la hora de la polémica designación de las atletas para la final del 4x400 femenino, que terminó en el sexto lugar la prueba en el Estadio Nacional.

Juan Cristóbal Guarello, reconocido comunicador deportivo, se refirió en las últimas horas a la polémica que incendia el atletismo chileno a pocos días de terminar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Un tema que tiene como protagonistas a as integrantes del relevo 4×400 metros. Las atletas Paulette Cardoch y Berdine Castillo denunciaron haber sido bajadas de Santiago 2023 pese a contar con mejores marcas que algunas representantes nacionales.

Incluso, Castillo habló derechamente de “racismo” y acusó hostigamiento de compañeras y presión de Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo.

Y el periodista reveló un nuevo nombre a la hora de las designaciones de las atletas para la final del 4×400 femenino, que terminó en el sexto lugar la prueba en el Estadio Nacional.

En su programa de Youtube, ‘La Hora de King Kong’, Guarello contó que “aquí alguien presionó para modificar la posta y favorecer a atletas que tenían peores marcas de presentación. Esa es la historia. Se dice que Leslie Cooper a través de Ximena Restrepo”.

“Lo que sé, y esto es de primerísima fuente, es que Leslie Cooper anduvo en la Villa Panamericana el día anterior y varios se dieron cuenta que alguien quería modificar la posta”, añadió.

Tras cartón, el comunicador apuntó que “Leslie Cooper, que creo que es directora del Comité Olímpico de Chile, andaba en la villa con los entrenadores. Hay muchas cosas por aclarar”.

En cuanto a las acusaciones de Berdine Castillo -de origen haitiano- contra la madre de Martina Weil, Guarello señaló que “Ximena Restrepo ya tuvo un incidente cuando vivía en Colombia, no me voy a meter ahí, pero recuerdo cuando corrían otras atletas afrodescendiente. No voy a meterme ahí, pero si la cuestión escala, esos antecedentes pueden ser relevantes”.

“No puede ser que vaya a exigir cambios en una posta y se meta e insulte entrenadores y ataque a una atleta chilena. Tiene que haber un sumario”, complementó.

Para cerrar el tema, el panelista deportivo lamentó que “a Martina Weil de rebote le llegue esto, porque al final ella queda metida entre sus compañeras de equipo y su mamá, y queda metida en un tete”.